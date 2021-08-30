Начальник ветеринарного управления Барабинского района предстанет перед судом

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника регионального государственного бюджетного учреждения «Управление ветеринарии Барабинского района Новосибирской области», сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

— По версии следователей регионального СКР, с марта 2019 года по апрель 2020 года руководитель учреждения получил от своего знакомого предпринимателя взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,8 млн рублей. За это злоумышленник изготавливал и выдавал подложные ветеринарные документы, необходимые для вывоза сельскохозяйственных животных за пределы РФ, — говорится в сообщении. — Весной 2020 года обвиняемый передал своему заместителю 5 тыс. рублей за оформление ветеринарных сопроводительных документов на вывоз 29 голов лошадей без проведения обязательных карантинных мероприятий, лабораторно-клинических и диагностических исследований.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ России. В ближайшее время оно будет направлено в Барабинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.