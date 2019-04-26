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10 лет сотрудничеству Банка Акцепт и Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области

  • 26/04/2019, 14:10
Основной целью совместной деятельности является поддержка регионального бизнеса.

развитие малого и среднего предпринимательБанк Акцепт уже десятый год активно сотрудничает с Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Основной целью совместной деятельности является поддержка регионального бизнеса.

В 2019 году АО «Банк Акцепт» продолжает активно работать в этом направлении. Только за 3,5 месяца 2019 года под поручительство  гарантийного Фонда банком выдано 9 кредитов, доля поручительств в которых составила  более 52  млн. рублей.

Новые заемщики банка — как небольшие компании, так и успешные, развивающиеся предприятия города Новосибирска, среди которых Торгово-производственная компания «ДЕКО», крупный разработчик и производитель светодиодной продукции, и ООО «Меркурий Импорт», занимающийся оптовой торговлей санитарно-техническим оборудованием.

Продукция компании ДЕКО, выпускаемая под брендами DEKOlabs и ГЕНСВЕТ широко известна в России и странах СНГ.  В 2019 году ООО ТПК «ДЕКО» стала лауреатом I премии в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства потребительской продукции» национального конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

— Наша компания динамично развивается, — говорит Алексей Геннадьевич Цыплаков, руководитель и собственник ООО ТПК «ДЕКО». —  Мы стремимся стать лидером на рынке светотехнической продукции в России. Для этого мы расширяем российское производство, приобретаем новое высокотехнологичное оборудование, создаем новые рабочие места и внедряем новые решения в области светотехники. С финансированием на развитие бизнеса нам помог Банк Акцепт.

ООО «Меркурий импорт» занимает лидирующие позиции на рынке сантехнического оборудования в Сибирском регионе.  Это официальный представитель в Сибири отечественных и импортных профильных брендов. Компания работает без посредников напрямую с производителями, что позволяет ей  предоставлять самые выгодные ценовые предложения.

— С Банком Акцепт мы работаем много лет по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, — рассказывает собственник компании Алексей Васильевич Мамонтов. – Поэтому когда для выхода на новый рынок потребовались дополнительные средства, мы знали, куда обращаться.

Банк Акцепт выдает кредиты под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области на инвестиционные цели, на приобретение основных средств и пополнение оборотных средств при недостатке залогового обеспечения. Срок кредита до 5 лет, сумма до 400 млн. рублей.

Фото: пресс-служба банка

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