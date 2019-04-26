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Проект Академгородок 2.0 интегрируют с технологиями «Умного города»

В «дорожную карту» цифровизации ННЦ должна войти система геопространственного обеспечения Академгородка 2.0.
  • 26/04/2019, 13:43
Проект Академгородок 2.0 интегрируют с технологиями «Умного города»

В Новосибирской области будет разработана «дорожная карта» цифровизации городского хозяйства Новосибирского научного центра (ННЦ) «Академгородок 2.0» в соответствии с цифровыми стандартами концепции «Умного города», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в «дорожную карту» цифровизации ННЦ должна войти система геопространственного обеспечения Академгородка 2.0. Данная система объединит в себе цифровую модель рельефа, материалы дистанционного зондирования (аэрофото- и космосъемки), цифровые картографические материалы, трехмерные модели объектов ситуации (растительность, водные объекты), капитального строительства, воздушные, наземные и подземные инженерно-коммунальные сети, улично-дорожную сеть и т.д.

Кроме того, стандарты «Умного города» призваны объединить градостроительные и архитектурные решения территорий и объектов, входящих в состав Новосибирского научного центра. Цифровизация по направлению «Городское управление» ориентирована на развитие существующих, разработку и внедрение новых технологий информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, информирование и вовлечение граждан в решение вопросов городского развития, усиление прозрачности процессов деятельности муниципальных служб, внедрение интеллектуальных информационных систем управления развитием и инфраструктурой территории.

Напомним, что под ННЦ подразумевается не только сам новосибирский Академгородок в его текущих границах, но и ряд соседних территорий, связанных научно-исследовательской и инновационной инфраструктурой, образовательными организациями, комплексом высокотехнологичных предприятий.

— Учитывая ранее сделанные наработки по проекту создания Новосибирской агломерации, мы планируем эффективно использовать земли Советского и Первомайского районов Новосибирска, Бердска, Кольцово, Краснообска, Новосибирского района и других прилегающих территорий, чтобы создать единую функциональную зону для комплексного обеспечения живущих и работающих там людей всей необходимой инфраструктурой, сформировать удобную логистику, сделать доступными современные социальные сервисы. Цифровизация должна помочь в решении этих задач, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Фото: редакции

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