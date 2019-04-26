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Миннауки региона субсидирует затраты на высокотехнологичные разработки

Инновационные компании смогут получить до 5 млн рублей.
  • 26/04/2019, 14:15
Миннауки региона субсидирует затраты на высокотехнологичные разработки

Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области объявило конкурс на предоставление субсидий инновационным компаниям. В зависимости от номинации, они могут получить до трех или пяти млн рублей на реализацию своих инновационных проектов, в том числе на приобретение или совершенствование внедряемых в производство инновационных технологий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что претенденты должны заявить проекты по приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности региона. В числе критериев отбора наличие собственных средств для софинансирования реализации проекта в размере 50% его стоимости.

— Одним из условий предоставления субсидии является партнерство инновационной компании с научной или образовательной организацией, — подчеркивает заместитель министра науки и инновационной политики Новосибирской области Олеся Орлова. — Субсидией мы поддерживаем довольно критический для инновационного бизнеса период перехода технологии из науки в производство, коммерческий сектор. Субсидия позволяет не только осуществить трансфер технологии, но и запустить внедренческий процесс.  Тем самым мы стимулируем инновационный бизнес идти в науку.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 31 мая 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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