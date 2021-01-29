10 управляющих компаний и ТСЖ Новосибирска вызвали в суд

— В 2020 году в условиях моратория на внеплановые проверки в связи с пандемией основным рычагом воздействия Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) на поднадзорных субъектов (УК, ТСЖ и ЖСК) стало предостережение, которое приобрело силу предписания, выдаваемого в обычных условиях. В тех случая, когда по результатам предварительной проверки мы устанавливали, что факты нарушения имели место быть, а проверка в силу постановления №438 невозможна, поднадзорным субъектам выносилось предостережение, — сообщил на заседании отраслевого актива начальник ГЖИ Новосибирской области Александр Полищук.

В итоге в 2020 году ГЖИ области вынесло почти 4000 таких предостережений, что многократно превышает показатель 2019 года. Наибольшее количество предостережений выдано отделами технического надзора и лицензионного контроля. За неисполнение предостережений инспекция возбуждала дела по статье 19.7 КоАП (непредоставление сведений) и передавала их для рассмотрения в суд. В прошлом году в регионе были возбуждены 10 таких дел. Они рассматриваются в Заельцовском, Октябрьском, Ленинском, Советском районных судах Новосибирска, а также в судах Колывани, Искитима, Чановского и Новосибирского районов. Названия компаний в ГЖИ не уточнили.

— Указанный опыт является новым для Новосибирской области, судебная практика по нему активно нарабатывается. Но уже сейчас следует отметить, что для инспекции она складывается положительно, — заявил Александр Полищук.

Напомним, при обычных условиях работы ГЖИ имеет обширные основания для проведения внеплановых проверок. В 2020 году таким основанием являлись лишь факты причинения угрозы и вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Но даже в этом случае проведение проверок ГЖИ согласовывало с органами прокуратуры. Всего в 2020 году на горячую линию инспекции поступили 15424 обращения от жителей многоквартирных домов.

— Это хорошо, что управляющие компании, ТСЖ и ЖСК исполняют предостережения, выданные ГЖИ. Но, с другой стороны, судя по приведенной вами статистике, некоторые УК стали пользоваться ситуацией: пока инспекция не выпишет предостережения — не будем ни снег убирать, ни крыши чистить. Это неправильно. С этим нужно работать, — прокомментировал заместитель губернатора области Сергей Семка.

Руководитель одной из управляющих компаний, работающих на рынке ЖКХ Новосибирской области, подтвердил, что предостережения появились в 2020 году, когда ГЖИ не выходила на проверки.

— На основании обращения собственников инспекция отправляла УК предостережения. Если эта информация подтверждалась, УК исправляла нарушение и отправляла по электронной почте фотоотчет о проделанной работе. Если возникали какие-то серьезные проблемы, то представители ГЖИ выезжали на место, несмотря на пандемию, — пояснил собеседник Infopro54, пожелавший остаться неизвестным. — На мой взгляд, предостережения — это очень удобный формат, позволяющий быстро, без административных проволочек устранить нарушения. Если он сохранится и в 2021 году, лично я возражать не буду.

Что касается дело, дошедших до суда, то, по мнению собеседника редакции, речь, скорее всего, идет о тех случаях, когда УК проигнорировали предостережение ГЖИ и не исправили нарушения.