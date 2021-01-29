«Обувь России» протестирует «бережливое производство»

— В 2019 году мы увидели, что наш потребитель и заказчик стал меняться быстрее, чем раньше, у него более кардинально корректировались запросы, рос интерес к необычным товарам. Между тем, сроки реализации любого производственного проекта в нашей сфере достаточно длинные. Мы понимали, что нужно вносить изменения в свою работу, чтобы успеть за темпами перемен в рознице и услугах, конкурировать с международными игроками, — отметил в ходе пресс-тура директор производства ГК «Обувь России» Сергей Юнг.

По его словам, компания изучала несколько вариантов повышения производительности труда. Первый — самый простой и дорогой — покупка суперсовременного оборудования.

— Однако, просчитав вариант более детально, мы поняли, что потом столкнемся в более высоким уровнем проблем, связанных с обслуживанием и сервисом оборудования, так как его производители из-за рубежа и у него нет российских аналогов. И не факт, что его стоимость удастся переложить в конечный продукт, который будет конкурентоспособен для покупателя, — пояснил Юнг. — Кроме того, мы осознали, что только заменой оборудования нам вопрос не решить. Нужны внутренние изменения в компании.

Вторым вариантом было приглашение крупной консалтинговой компании, что также стоит достаточно дорого. Третьим — участие в программе «Бережливое производство», которую поддерживает федеральное правительство в рамках нацпроекта «Производительность труда».

— Заявку на участие в федеральной программе мы подали еще в 2019 году, прошли отбор и в 2020 году должны были начать работу, но пандемия сдвинула сроки. С другой стороны, она доказала, что наше решение было правильным, так как мы должны научиться еще быстрее адаптироваться к изменениям, происходящим на рынке, — констатирует Сергей Юнг. — Даже имея такие конкурентные преимущества, как собственные промышленные площадки, знание потребителя, мы должны научиться переобуваться буквально на лету, чтобы реагировать на появляющиеся инициативы. Иначе дальнейшее развитие компании будет идти достаточно сложно.

Пилотным проектом для реализации принципа «бережливого производства» в компании выбрали литьевой цех, где производится подошва и идет сборка готовой продукции. Этот цех оснащен самым высокотехнологичным оборудованием. Пилот будет отрабатываться на моделях марки «Step».

— При реализации проекта мы рассчитываем добиться оптимизации работы за счет сокращения лишних перемещений и процессов. Повысить компетентность сотрудников, — пояснил Сергей Юнг. — Основной ориентир на сегодня — на 30% повысить производство единицы продукции. В результате в сэкономленное время за ту же себестоимость мы сможем сделать на 30% больше продукции. Экономический эффект — снижение себестоимости единицы продукции на 5-7%.

После анализа полученных в пилотном цехе результатов опыт будет тиражироваться на другие участки и предприятия группы. Консультанты-наставники Регионального центра компетенций будут работать с компанией 6 месяцев, а последующие 2,5 года — поддерживать связь с ними и консультировать по мере необходимости.

Фабрика «Обувь России» входит в группу с одноименным названием. ГК «Обувь России» (OR GROUP) — федеральная компания, основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году вышла на IPO на Московской Бирже, став первой публичной компанией в российском fashion-ритейле.

По данным правительства региона, в Новосибирской области в 2021 году в нацпроекте «Производительность труда» примут участие не менее 45 крупных и средних предприятий базовых отраслей экономики. Финансирование нацпроекта составит 50 млн 187 тысяч рублей, в том числе — 35 млн 487 тысяч из федерального бюджета. К 2024-му в проект должны войти более 200 новосибирских компаний.