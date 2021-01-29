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Пандемия привлекла инвесторов в туристические проекты регионов Сибири

  • 29/01/2021, 12:10
Автор: Юлия Данилова
Пандемия привлекла инвесторов в туристические проекты регионов Сибири
Амбициозные планы по развитию индустрии гостеприимства и крупные проекты анонсируют многие территории.

Республика Алтай

Зимний сезон 2020-2021 года в регионе был загружен на 100%. Основной интерес гости проявляли к горнолыжному отдыху. В то же время, по сравнению с прошлым годом, вырос спрос на экскурсионные программы.

— Пока сложно давать какие-то прогнозы на сезон-2021, но мы надеемся, что ситуация стабилизируется, турпоток в наш регион сохранится или даже увеличится. Сейчас мы готовимся принимать гостей с учетом всех мер безопасности, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

В 2020 году предприниматели республики выиграли 12 грантов Ростуризма, в том числе 2 на создание глэмпингов.

— Сейчас это модное направление в нашем регионе. Думаю, что к новому сезону они запустятся в Кош-Агачском районе — там, где инфраструктура недостаточно развита, — добавила Зяблицкая. — Среди масштабных проектов — ГЛК «Манжерок» планирует строительство новой гостиницы с номерами повышенной комфортности. ГЛК «Телецкий» ведет строительство горнолыжных трасс, а также средств размещения. Параллельно вокруг озера строятся несколько небольших отелей.

Кузбасс

На Кузбассе, благодаря пандемии, уже летний сезон 2020 года для туротрасли выдался как никогда удачным. Темпы загрузки комплексов показали, что турист поехал на курорты региона. На зимние праздники 2020-2021 года заполняемость средств размещения на горно-лыжных курортах составила 100%. В том числе благодаря тому, что три крупнейших туроператора — Pegas Touristik, Anex Tour, «TUI Россия» — запустили в Кузбасс чартерные рейсы. Это привлекло большой приток гостей из Центральной части страны.

В 2020 году область приступила к реализации крупного проекта по реконструкции системы водоотведения стоимостью 1,1 млрд рублей, подвела к курорту линию электропередач. Кроме того, инвесторы профинансировали запуск двух горнолыжных подъемников, создание 15 км трасс, двух новых гостиниц. Речь идет о канатной дороге «Учебная» в секторе «А» с пропускной способностью 1000 человек в час, а также «Запад» в секторе «Б» — 1500 человек в час. Инвестор — ГК «Каскад». Парк-отеля «Горный» с емкостью более 100 номеров.

— Совместно с одной из ведущих консалтинговых компаний Strategy Partners Group разработали стратегию развития курорта Шерегеш до 2025 года. Сейчас уже приступили к его реализации. В документе мы сделали ставку не только на расширение горнолыжной инфраструктуры, но и на всесезонность курорта. Это позволит нам нарастить объемы и диверсифицировать поток, — отметил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский. — Сейчас в Шерегеше у нас очень развит сектор «А», «Е» и «Ф». Есть перспективные сектора: «Б» и «Д».

Развитие сектора «Б» Пятовский назвал ближайшей перспективой. На этом участке в 2022 году ГК «Каскад» планирует построить еще один современный шестиместный кресельный подъемник фирмы Doppelmayr с колпаками и подогревом, с системой стабилизации, которая выдерживает ветровую нагрузку до 20 метров и может работать в любой мороз. Он подчеркнул, что это уникальная разработка, не имеющая аналогов в России. В этом секторе не хватает средств размещения и ресторанов, но в 2021 году планируется старт строительства гостиницы на 260 номеров, кафе и многофункционального центра.

Также в 2021 году планируется начать модернизацию еще нескольких подъемников в секторе «А» и строительство гостиницы на 260 номеров.

— Сейчас мы ведем переговоры с несколькими инвесторами не из Кузбасса, которые заинтересованы во вложении средств в эти проекты. Назвать их пока не могу. Думаю, что по объему инвестирования в ближайшие 5-7 лет сектор «Б» по емкости станет еще одним Шерегешем, — заявляет он. — Сектор «Д» — это чуть отдаленная перспектива. По этой территории мы также ведем переговоры с крупным инвестором. Там планируется строительство не просто горнолыжного курорта, а «умной» горнолыжной деревни: отели рестораны, элементы научного кластера.

Для обеспечения горнолыжных курортов инженерной инфраструктурой область запланировала строительство дороги в сектор «Б» и еще одной в сектор «А», развитие системы водоснабжение. В общей сложности в инфраструктурные проекты будут вложены более 3 млрд рублей.

Очень перспективным, по мнению Антона Пятовского, является Междуреченский округ. Здесь расположен горнолыжный комплекс на горе Югус, район Поднебесных зубьев, гора Черный Салан.

— Район Поднебесных зубьев — это Мекка пешеходного, снегоходного туризма, фрирайда. Уже сейчас поклонники этих видов туризма облюбовали эти места. Черный Салан — также привлекательное место для развития всех перечисленных видов туризма плюс горно-лыжного. С точки зрения природных особенностей гора еще интереснее, чем в Шерегеше, — пояснил Антон Пятовский. — Первый заход небольшого инвестора туда уже сделан, работа по привлечению крупных компаний продолжается совместно с «Агентством стратегических инициатив».

Республика Бурятия

В республике приток туристов в 2020 году упал на 51% за счет снижения делового и культурного туризма. На 42% уменьшился объем платных услуг в этой отрасли: с 3,3 млрд в 2019 году до 2 млрд. Однако на новогодние праздники индустрия гостеприимства республики приняла 17,5 тысячи человек (в 2019 году — 15,2 тысячи). Загрузка отелей в байкальской зоне составила 82%. По Улан-Удэ — 30-40%.

Кроме того, в 2020 году региону удалось реализовать совместную чартерную программу с «TUI Россия». Из Москвы прибыли 10 рейсов, около 1,5 тысячи гостей. Оценка этого турпродукта составила 4,82 балла.

— Сейчас с «TUI Россия» мы формируем второй этап программы, и 6 февраля стартует зимняя чартерная программа из двух городов — Екатеринбурга и Москвы — на 8 дней и 7 ночей. Совместные межрегиональные туры мы планируем делать с Иркутской областью, — говорит министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова.

На 2021 год в республике готовятся к реализации много новых программ по развитию санаторно-курортного комплекса, в том числе постковидной реабилитации на минеральных и термальных источниках. В 2021 году к реализации проекта также приступает резидент ОЭЗ «Байкальская гавань» — ООО «Грин Флоу Байкал». Компания планирует построить четырехзвездочный отель с термальным комплексом на 180 номеров стоимостью 871 млн рублей. Сейчас проект проходит экологическую и госэкспертизу.

Иркутская область

Снижение турпотока в Иркутской области в 2020 году составило 48,7% — с 1,7 млн гостей в 2019 году до 938 тысяч. При этом до закрытия границ регион еще успели посетить около 51 тысячи иностранцев. В зимний сезон загрузку до 75% показали отели Прибайкальского, Ольхонского и Слюдянского районов, в том числе Байкальска, где находится горнолыжный курорт «Гора Соболиная». В 2020 году регион активно занимался строительством и реконструкцией дорог, подходящих к Байкалу. Кроме того, была сделана ставка на развитие новых территорий, имеющих туристический потенциал.

— В 2020 году КБ «Стрелка» по заказу «Внешэкономбанка» начало разработку мастер-плана Байкальска. Он будет завершен в марте 2021 года, — рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. — Событийный туризм в области до сих пор под запретом, но мы рассчитываем, что ситуация изменится. 2021 год объявлен годом Байкала, запланировано 66 событийных мероприятий, которые привлекут в регион гостей.

В 2021 году регион также запланировал продолжение строительства новых туристических троп вокруг Байкала, а также создание площадки показа перед мысом Бурхан на острове Ольхон, так как это место привлекает много туристов. Кроме того, в 2021 году возможен запуск чартерных рейсов, которые регион разрабатывал совместно с компанией Pegas Touristik. Аналогичное предложение правительство области направило компании «TUI Россия». Переговоры также проводятся на уровне Ростуризма.

— В ближайшее время начнутся чартерные полетные программы «TUI Россия» через Улан-Удэ в Иркутскую область. Одни из точек программы — остров Ольхон и горнолыжный курорт «Гора Соболиная». На февраль-март прогнозируем хороший приток гостей. В том числе из городов миллионников, Москвы и Санкт-Петербурга. Расчетная загрузка туристических баз — 80-95%.

Новосибирская область

— В 2020 году индустрия гостеприимства в Новосибирской области с февраля была под локдауном. Говорить о какой-то динамике или приросте в такой ситуации бессмысленно. Отложенный спрос, безусловно, есть: в осенний сезон средства размещения региона, когда сняли ряд ограничений, были заполнены. По зимним каникулам пока нет официальных данных, но, по моим оценкам, базы отдыха и санаторно-курортный сектор области были заполнены почти на 100%, — рассказал Infopro54 председатель правления Некоммерческого партнерства «Новосибирская ассоциация туристских организаций» Дмитрий Микитченко.

По его словам, в регионе пока нет утвержденного консолидированного списка инвестиционных проектов в туристической отрасли.

— Мы работаем совместно с минэкономразвития региона и АО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) по выделению приоритетных проектов для развития туристической инфраструктуры области. Надеемся, что к весне сформируем список проектов, которые смогут принять участие в нацпроекте «Туризм и гостеприимство», стартовавшем с 1 января 2021 года, — добавил Микитченко.

Напомним, на пресс-конференции в декабре министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что регион продолжает продвигать проект горнолыжного курорта «Салаир» на всех выставках, предлагая его финансовым институтам и инвесторам, которые ищут, куда вложить деньги.

— Мы видим четкую ориентацию правительства РФ на господдержку внутреннего туризма, идет пересмотр походов к отрасли, появляются программы cash back и другие. Мы в регионе готовим новую госпрограмму, планируем открыть новый туристско-информационный центр. Надеемся, что у инвесторов появится спрос к таким проектам, как «Салаир», — говорил он.

В качестве точек перспективных притяжения внутреннего туризма власти региона также называли крупные спортивные объекты, в том числе Ледовый дворец спорта, объекты санаторно-курортного рынка.

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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