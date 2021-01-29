Пандемия привлекла инвесторов в туристические проекты регионов Сибири

Республика Алтай

Зимний сезон 2020-2021 года в регионе был загружен на 100%. Основной интерес гости проявляли к горнолыжному отдыху. В то же время, по сравнению с прошлым годом, вырос спрос на экскурсионные программы.

— Пока сложно давать какие-то прогнозы на сезон-2021, но мы надеемся, что ситуация стабилизируется, турпоток в наш регион сохранится или даже увеличится. Сейчас мы готовимся принимать гостей с учетом всех мер безопасности, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

В 2020 году предприниматели республики выиграли 12 грантов Ростуризма, в том числе 2 на создание глэмпингов.

— Сейчас это модное направление в нашем регионе. Думаю, что к новому сезону они запустятся в Кош-Агачском районе — там, где инфраструктура недостаточно развита, — добавила Зяблицкая. — Среди масштабных проектов — ГЛК «Манжерок» планирует строительство новой гостиницы с номерами повышенной комфортности. ГЛК «Телецкий» ведет строительство горнолыжных трасс, а также средств размещения. Параллельно вокруг озера строятся несколько небольших отелей.

Кузбасс

На Кузбассе, благодаря пандемии, уже летний сезон 2020 года для туротрасли выдался как никогда удачным. Темпы загрузки комплексов показали, что турист поехал на курорты региона. На зимние праздники 2020-2021 года заполняемость средств размещения на горно-лыжных курортах составила 100%. В том числе благодаря тому, что три крупнейших туроператора — Pegas Touristik, Anex Tour, «TUI Россия» — запустили в Кузбасс чартерные рейсы. Это привлекло большой приток гостей из Центральной части страны.

В 2020 году область приступила к реализации крупного проекта по реконструкции системы водоотведения стоимостью 1,1 млрд рублей, подвела к курорту линию электропередач. Кроме того, инвесторы профинансировали запуск двух горнолыжных подъемников, создание 15 км трасс, двух новых гостиниц. Речь идет о канатной дороге «Учебная» в секторе «А» с пропускной способностью 1000 человек в час, а также «Запад» в секторе «Б» — 1500 человек в час. Инвестор — ГК «Каскад». Парк-отеля «Горный» с емкостью более 100 номеров.

— Совместно с одной из ведущих консалтинговых компаний Strategy Partners Group разработали стратегию развития курорта Шерегеш до 2025 года. Сейчас уже приступили к его реализации. В документе мы сделали ставку не только на расширение горнолыжной инфраструктуры, но и на всесезонность курорта. Это позволит нам нарастить объемы и диверсифицировать поток, — отметил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский. — Сейчас в Шерегеше у нас очень развит сектор «А», «Е» и «Ф». Есть перспективные сектора: «Б» и «Д».

Развитие сектора «Б» Пятовский назвал ближайшей перспективой. На этом участке в 2022 году ГК «Каскад» планирует построить еще один современный шестиместный кресельный подъемник фирмы Doppelmayr с колпаками и подогревом, с системой стабилизации, которая выдерживает ветровую нагрузку до 20 метров и может работать в любой мороз. Он подчеркнул, что это уникальная разработка, не имеющая аналогов в России. В этом секторе не хватает средств размещения и ресторанов, но в 2021 году планируется старт строительства гостиницы на 260 номеров, кафе и многофункционального центра.

Также в 2021 году планируется начать модернизацию еще нескольких подъемников в секторе «А» и строительство гостиницы на 260 номеров.

— Сейчас мы ведем переговоры с несколькими инвесторами не из Кузбасса, которые заинтересованы во вложении средств в эти проекты. Назвать их пока не могу. Думаю, что по объему инвестирования в ближайшие 5-7 лет сектор «Б» по емкости станет еще одним Шерегешем, — заявляет он. — Сектор «Д» — это чуть отдаленная перспектива. По этой территории мы также ведем переговоры с крупным инвестором. Там планируется строительство не просто горнолыжного курорта, а «умной» горнолыжной деревни: отели рестораны, элементы научного кластера.

Для обеспечения горнолыжных курортов инженерной инфраструктурой область запланировала строительство дороги в сектор «Б» и еще одной в сектор «А», развитие системы водоснабжение. В общей сложности в инфраструктурные проекты будут вложены более 3 млрд рублей.

Очень перспективным, по мнению Антона Пятовского, является Междуреченский округ. Здесь расположен горнолыжный комплекс на горе Югус, район Поднебесных зубьев, гора Черный Салан.

— Район Поднебесных зубьев — это Мекка пешеходного, снегоходного туризма, фрирайда. Уже сейчас поклонники этих видов туризма облюбовали эти места. Черный Салан — также привлекательное место для развития всех перечисленных видов туризма плюс горно-лыжного. С точки зрения природных особенностей гора еще интереснее, чем в Шерегеше, — пояснил Антон Пятовский. — Первый заход небольшого инвестора туда уже сделан, работа по привлечению крупных компаний продолжается совместно с «Агентством стратегических инициатив».

Республика Бурятия

В республике приток туристов в 2020 году упал на 51% за счет снижения делового и культурного туризма. На 42% уменьшился объем платных услуг в этой отрасли: с 3,3 млрд в 2019 году до 2 млрд. Однако на новогодние праздники индустрия гостеприимства республики приняла 17,5 тысячи человек (в 2019 году — 15,2 тысячи). Загрузка отелей в байкальской зоне составила 82%. По Улан-Удэ — 30-40%.

Кроме того, в 2020 году региону удалось реализовать совместную чартерную программу с «TUI Россия». Из Москвы прибыли 10 рейсов, около 1,5 тысячи гостей. Оценка этого турпродукта составила 4,82 балла.

— Сейчас с «TUI Россия» мы формируем второй этап программы, и 6 февраля стартует зимняя чартерная программа из двух городов — Екатеринбурга и Москвы — на 8 дней и 7 ночей. Совместные межрегиональные туры мы планируем делать с Иркутской областью, — говорит министр туризма Республики Бурятия Мария Бадмацыренова.

На 2021 год в республике готовятся к реализации много новых программ по развитию санаторно-курортного комплекса, в том числе постковидной реабилитации на минеральных и термальных источниках. В 2021 году к реализации проекта также приступает резидент ОЭЗ «Байкальская гавань» — ООО «Грин Флоу Байкал». Компания планирует построить четырехзвездочный отель с термальным комплексом на 180 номеров стоимостью 871 млн рублей. Сейчас проект проходит экологическую и госэкспертизу.

Иркутская область

Снижение турпотока в Иркутской области в 2020 году составило 48,7% — с 1,7 млн гостей в 2019 году до 938 тысяч. При этом до закрытия границ регион еще успели посетить около 51 тысячи иностранцев. В зимний сезон загрузку до 75% показали отели Прибайкальского, Ольхонского и Слюдянского районов, в том числе Байкальска, где находится горнолыжный курорт «Гора Соболиная». В 2020 году регион активно занимался строительством и реконструкцией дорог, подходящих к Байкалу. Кроме того, была сделана ставка на развитие новых территорий, имеющих туристический потенциал.

— В 2020 году КБ «Стрелка» по заказу «Внешэкономбанка» начало разработку мастер-плана Байкальска. Он будет завершен в марте 2021 года, — рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. — Событийный туризм в области до сих пор под запретом, но мы рассчитываем, что ситуация изменится. 2021 год объявлен годом Байкала, запланировано 66 событийных мероприятий, которые привлекут в регион гостей.

В 2021 году регион также запланировал продолжение строительства новых туристических троп вокруг Байкала, а также создание площадки показа перед мысом Бурхан на острове Ольхон, так как это место привлекает много туристов. Кроме того, в 2021 году возможен запуск чартерных рейсов, которые регион разрабатывал совместно с компанией Pegas Touristik. Аналогичное предложение правительство области направило компании «TUI Россия». Переговоры также проводятся на уровне Ростуризма.

— В ближайшее время начнутся чартерные полетные программы «TUI Россия» через Улан-Удэ в Иркутскую область. Одни из точек программы — остров Ольхон и горнолыжный курорт «Гора Соболиная». На февраль-март прогнозируем хороший приток гостей. В том числе из городов миллионников, Москвы и Санкт-Петербурга. Расчетная загрузка туристических баз — 80-95%.

Новосибирская область

— В 2020 году индустрия гостеприимства в Новосибирской области с февраля была под локдауном. Говорить о какой-то динамике или приросте в такой ситуации бессмысленно. Отложенный спрос, безусловно, есть: в осенний сезон средства размещения региона, когда сняли ряд ограничений, были заполнены. По зимним каникулам пока нет официальных данных, но, по моим оценкам, базы отдыха и санаторно-курортный сектор области были заполнены почти на 100%, — рассказал Infopro54 председатель правления Некоммерческого партнерства «Новосибирская ассоциация туристских организаций» Дмитрий Микитченко.

По его словам, в регионе пока нет утвержденного консолидированного списка инвестиционных проектов в туристической отрасли.

— Мы работаем совместно с минэкономразвития региона и АО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) по выделению приоритетных проектов для развития туристической инфраструктуры области. Надеемся, что к весне сформируем список проектов, которые смогут принять участие в нацпроекте «Туризм и гостеприимство», стартовавшем с 1 января 2021 года, — добавил Микитченко.

Напомним, на пресс-конференции в декабре министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что регион продолжает продвигать проект горнолыжного курорта «Салаир» на всех выставках, предлагая его финансовым институтам и инвесторам, которые ищут, куда вложить деньги.

— Мы видим четкую ориентацию правительства РФ на господдержку внутреннего туризма, идет пересмотр походов к отрасли, появляются программы cash back и другие. Мы в регионе готовим новую госпрограмму, планируем открыть новый туристско-информационный центр. Надеемся, что у инвесторов появится спрос к таким проектам, как «Салаир», — говорил он.

В качестве точек перспективных притяжения внутреннего туризма власти региона также называли крупные спортивные объекты, в том числе Ледовый дворец спорта, объекты санаторно-курортного рынка.