100 дней без процентов на любые покупки

В июне специалисты банка отметили значительный рост выдач по кредитным картам – более 80% по сравнению с апрелем. Спрос на увеличенный лимит увеличился вдвое. Клиенты всё чаще отдают предпочтение такому способу расчетов не только потому что это выгодно, но и потому что пластик намного безопасней по сравнению с наличными в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Кредитная карта с беспроцентным периодом 100 дней подойдет как для расчетов офлайн, так и в сети Интернет. Можно не ждать открытия магазинов и торговых центров и не откладывать покупки.

Сумма кредита – до 300 000 рублей, снятие наличных до 100 000 – бесплатно*, ставка – 26% годовых, повышенный кэшбэк – до 5%. Проценты можно не платить до 100 дней, изготовление карты – бесплатно.

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С полными условиями потребительского кредитования можно ознакомиться на сайте и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Единая справочная служба: 8-800-3333-555.

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*В течение 7 дней после заключения договора, далее по тарифам банка.

Фото: пресс-служба банка