Собственные средства микрокредитных компаний должны составлять не менее 1 млн рублей

Нормативный акт вступил в силу и стал обязателен для выполнения МКК с 1 июля 2020 года в соответствии с последними изменениями в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», внесенными летом 2019 года, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Закон предусматривает, что собственные средства (капитал) МКК к 2024 году должны составлять не менее 5 млн рублей с ежегодным увеличением на 1 млн рублей от вступающего в силу в этом году требования к минимальному размеру в 1 млн рублей.

При определении порядка расчета собственных средств (капитала) МКК регулятор использовал упрощенный подход по сравнению с аналогичными требованиями к микрофинансовым компаниям (МФК).

— Наличие у МКК собственных средств в таком размере будет способствовать дальнейшему оздоровлению микрофинансового рынка и обеспечению финансовой устойчивости его участников, — отметил заместитель редседателя Банка России Владимир Чистюхин. — Это, в свою очередь, позволит повысить доверие потребителей к услугам микрофинансовых организаций, что является неотъемлемым условием дальнейшего развития микрофинансового рынка.

Фото: баз- редакции, др- предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России