100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса

Согласно постановлению Правительства РФ №1024 от 10 августа, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, среди привившихся от коронавируса граждан страны будут разыграны денежные призы по 100 тысяч рублей. Общий призовой фонд составит 100 млн рублей.

— Провести с 1 сентября 2021 года до 1 декабря 2021 года эксперимент по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции (далее соответственно — эксперимент, стимулирующее мероприятие), — говорится в постановлении. — Утвердить прилагаемые правила эксперимента для граждан, принявших участие в вакцинации от коронавирусной инфекции; правила выплаты и получения денежного приза. Согласиться с предложением акционерного общества «Гознак» об осуществлении им функций оператора проведения стимулирующего мероприятия на безвозмездной основе в целях проведения эксперимента.

Лотерея будут разыгрываться среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи, уточняется в документе. Из правил эксперимента-лотереи следует, что участвовать в розыгрыше могут как граждане РФ, так и временно или постоянно проживающие на ее территории иностранные граждане, лица без гражданства, а также люди, претендующие на получение медпомощи в соответствии с федеральным законом о беженцах, иммунизировавшиеся зарегистрированными в России вакцинами.

— В течение 1 рабочего дня со дня розыгрыша информация об уникальных номерах, признанных выигрышными, направляется оператором в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и результаты соответствующего розыгрыша размещаются на сайте стимулирующего мероприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение 3 рабочих дней — в средствах массовой информации, — сообщается в правилах.

По информации Правительства РФ, розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты будут опубликованы на этом же сайте, а также в средствах массовой информации.

— Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ (Единый портал Госуслуг. — Ред.) и не позднее 3 месяцев с получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «МИР», — сообщают в правительстве. — После подтверждения банковских реквизитов приз автоматически поступит на счет победителя.

Напомним, что это уже не первая попытка привлечь граждан к вакцинации от коронавируса посредством розыгрышей разного рода призов. В частности, в конце июня сообщалось, что в Куйбышевском районе Новосибирской области привившимся пенсионерам старше 60 лет обещали бесплатные продуктовые наборы. В Чановском районе среди вакцинировавшихся разыгрывали несколько автомобилей УАЗ.

Розыгрыш автомобилей анонсировал среди москвичей столичный мэр Сергей Собянин. А московские пенсионеры могли рассчитывать на подарочную карту номиналом в 1000 рублей.

По информации Минздрава Новосибирской области, всего в область уже поступили 794 585 доз препаратов для вакцинопрофилактики COVID-19. По состоянию на 17 августа вакцинированы однократно 640 913 жителей региона. Завершили курс вакцинации 562 617 человек.