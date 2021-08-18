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Председателю Правления Банка Акцепт объявлена Благодарность Президента России!

  • 18/08/2021, 18:27
18 августа 2021 года в Правительстве Новосибирской области состоялась Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Новосибирской области, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.

Новости компанийВ рамках события прошло награждение лиц, внесших значительный вклад в развитие Новосибирска и Новосибирской области.

От имени и по поручению Президента РФ В.В. Путина Благодарность «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Председателю Правления Банка Акцепт Константину Александровичу Васильеву вручил Губернатор Андрей Травников.

Такой высокой наградой К.А. Васильев отмечен за большой вклад в развитие региональной финансовой системы, обеспечивающей поддержку населения и предприятий города и области.

Новости компанийАкционерное общество «Банк Акцепт»:
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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы новости бизнеса банки Банк Акцепт


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