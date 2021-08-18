Председателю Правления Банка Акцепт объявлена Благодарность Президента России!

В рамках события прошло награждение лиц, внесших значительный вклад в развитие Новосибирска и Новосибирской области.

От имени и по поручению Президента РФ В.В. Путина Благодарность «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Председателю Правления Банка Акцепт Константину Александровичу Васильеву вручил Губернатор Андрей Травников.

Такой высокой наградой К.А. Васильев отмечен за большой вклад в развитие региональной финансовой системы, обеспечивающей поддержку населения и предприятий города и области.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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