Председателю Правления Банка Акцепт объявлена Благодарность Президента России!

В рамках события прошло награждение лиц, внесших значительный вклад в развитие Новосибирска и Новосибирской области.
От имени и по поручению Президента РФ В.В. Путина Благодарность «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» Председателю Правления Банка Акцепт Константину Александровичу Васильеву вручил Губернатор Андрей Травников.
Такой высокой наградой К.А. Васильев отмечен за большой вклад в развитие региональной финансовой системы, обеспечивающей поддержку населения и предприятий города и области.
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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