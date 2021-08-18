Страховщики и правоохранительные органы объединились в противостоянии мошенникам

Как отмечают эксперты, тех, кто получал «легкие» деньги благодаря сфальсифицированным страховым случаям будут выявлять все чаще: страховщики и правоохранительные органы объединились в противостоянии незаконным схемам обогащения за счет средств компаний и граждан. Почти по всем регионам страны ежемесячно «гремят» новости о судебных приговорах и последних поимках предполагаемых мошенников.

Эксперты призывают не соглашаться на просьбы поучаствовать в обмане страховщика и напоминать о возможном уголовном преследовании, ведь первыми, к кому идут мошенники за помощью – к своим друзьям и родственникам. Необходимо сохранять бдительность и трезвость ума, в сомнительных ситуациях обращаться в правоохранительные органы.

Компании, в свою очередь, работают над улучшением алгоритмов и качества проведения достраховых проверок с целью выявления подозрительных клиентов и препятствования совершению ими недобросовестных действий, а страховым сообществом разрабатываются различные базы данных, в которых аккумулируется большой объем информации, благодаря чему подозрительные связи удается вычислять гораздо быстрее.

— Проверка страхователя на участие в сомнительных ДТП, а также обширная судебная практика по судам со страховыми компаниями. Кроме того, при проверке могут обращать внимание на лиц со скромными источникам дохода, покупающих автомобили премиум класса. Это могут быть подставные лица, участвующие в мошеннических схемах. Подача заявления о страховом событии по прошествии значительного времени и направление такого заявления по почте также является маркером возможных недобросовестных замыслов. Кроме того, признаками мошенничества является отказ предоставления транспортного средства для осмотра экспертами страховой компании, — выделяет эффективные инструменты выявления недобросовестных страховых авантюристов эксперт в сфере страховой безопасности — полковник полиции в отставке Дмитрий Кондратьев.

Таким образом, страховым компаниям известно множество уловок, которыми пользуются мошенники для извлечения незаконной прибыли. Также Кондратьев ожидает, что после относительного затишья, обусловленного пандемией в 2020 году, рынок увидит рост страхового мошенничества в связи с сокращением рабочих мест и ухудшением экономической ситуации. В то же время он советует гражданам, которые, возможно, приняли не лучшее решение в своей жизни – наживиться на несуществующем страховом случае – отозвать свое заявление в страховую компанию. Колоссальный объем страхового мошенничества, который измеряется в 5,5 млрд рублей ущерба только по количеству заявлений, направленных в правоохранительные органы в 2020 году, – заставляет объединяться страховые компании с правоохранительными органами и как никогда прежде активно очищать рынок от недобросовестных действий.