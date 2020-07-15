103 новых случая коронавирусной инфекции в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 15 июля в регионе выявлено 7 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+103 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5 557 пациентов выписаны с выздоровлением (+190 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

В сводке говорится, что скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 55 лет, 61 год и 74 года и женщина в возрасте 53 года.

— Всего в регионе от коронавируса умерли 152 человека, — констатировали в оперативном штабе.

Отмечается, что в отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 21 пациент.

Госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 159.

В больницы районов области госпитализированы 802 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 257 593 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 432 жителя региона, 28 611 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1584 обращения по поводу ОРВИ, госпитализированы с таким диагнозом 20 пациентов.

Фото с сайта оперативного штаба