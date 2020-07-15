В июне банки выдали новосибирцам кредитов на общую сумму 5,4 млрд рублей

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в июне 2020 года выдали более 1 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными) на общую сумму 328 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ОКБ. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи выросли на 27% по количеству и на 33% по объему. Эти показатели всё ещё существенно меньше прошлогодних – по сравнению с июнем 2019 года выдачи сократились на 24% по количеству кредитов и на 17% по суммарному объёму выданных сумм.

В Новосибирской области банки выдали 16,6 тысяч кредитов (+1% по сравнению с маем 2020 года) на общую сумму 5,4 млрд рублей (+3%).

— За первое полугодие банки выдали кредитов наличными на сумму около 2 трлн рублей, что примерно на 11% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. При этом мы наблюдаем, что по мере ослабления карантинных мер и адаптации экономики к новым реалиям кредитование в этом сегменте восстанавливается второй месяц подряд, в основном за счет Московской области и регионов. В столице выдачи кредитов, несмотря на досрочное снятие карантина в середине июня, показали лишь незначительный рост по сравнению с маем, — отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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