«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в поселке Дорогино Новосибирской области

Работы проводились в рамках энергосервисного контракта, который федеральный оператор заключил с администрацией населенного пункта.

На улицах и дорогах поселка установлено 122 модернизированных светильника российского производства, которые заменили устаревшие световые приборы. Ресурс службы новых светодиодных ламп — до ста тысяч часов. Кроме того, они отвечают требованиям ГОСТа, не содержат токсичных материалов и комплектующих изделий, приносящих вред окружающей среде, а их утилизация проводится обычным способом.

Также «Ростелеком» разработал схему расположения объектов, входящих в систему наружного освещения, то есть самих световых приборов и питающих центров линий наружного освещения. Цель проведенных мероприятий — повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

— Запуск новой системы поможет снизить существующие показатели энергопотребления более чем на 70%, что позволит администрации рабочего поселка экономить бюджет, который раньше выделялся на эти цели. При этом собственные средства в модернизацию и обслуживание не вкладываются, инвестором выступает «Ростелеком». Кроме того, комплексный подход к решению задачи позволяет добиться экономии не только за счет перехода на современные лампы, но и благодаря сокращению затрат на обслуживание системы наружного освещения, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Контракт с администрацией рабочего поселка заключен на 5 лет, за это время «Ростелеком» продолжит мониторинг работоспособности установленного оборудования для достижения установленных контрактом объемов экономии энергетических ресурсов. В итоге в результате модернизации уличного освещения размер этой экономии для муниципалитета должен составить не менее 469 860 кВт·ч.

Фото предоставлено пресс-службой компании