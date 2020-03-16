11 компаний поборолись за право стать самым динамично развивающимся экспортером Новосибирской области

В работе комиссии приняли участие руководители разного уровня от Министерства экономического развития, Российского экспортного центра, Новосибирской торгово-промышленной палаты и Центра поддержки экспорта Новосибирской области под председательством заместителя начальника управления — начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства Управления промышленности и предпринимательства Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Анны Николаевны Амосовой.

К рассмотрению для конкурсной комиссии первичный отбор прошли заявки от 25 новосибирских предприятий, относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства, по 5 номинациям конкурса. После плодотворной двухчасовой работы, члены конкурсной комиссии пришли к общему мнению и определили победителей и лауреатов по всем номинациям. Официальный протокол работы комиссии будет доступен на сайте Центра поддержки экспорта НСО после церемонии награждения.

Официальное объявление победителей состоится на церемонии награждения по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года» 19 марта 2020 в 11:00 в Малом зале Правительства НСО (Красный проспект, 18).

Уточнить дополнительную информацию можно в Центре поддержки экспорта НСО по телефону: +7(913)775-40-91 (Наталья) или направив электронное письмо с пометкой «Экспортер года» на почту: info@export54.ru и lysenko@mbnso.ru

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Фото предоставлено организаторами