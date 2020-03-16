Жители Новосибирска столкнутся с повышением цен на электронику на фоне колебаний курса и короновируса

С полной уверенностью можно утверждать лишь то, что избежать роста цен не удастся. А значит, надо успеть купить технику, пока она не подорожала.

В этой статье будут рассмотрены две основные причины подорожания техники Apple и даны полезные советы тем, кто собирается ее купить.

Падение курса рубля

По приблизительным прогнозам экспертов, все импортные товары в этом году подорожают на 10-15% как минимум. То есть тот айфон или макбук, который вы собирались приобрести, подорожает на 10.000 или даже больше, а по своим техническим характеристикам останется совершенно неизменным.

При худшем развитии событий, рост цен на технику может превысить 15%. Дело в том, что падение рубля вызвано не односторонними действиями российских политиков, а сложной ситуацией на мировом энергетическом рынке. Это значит, что влиять на ситуацию (и на курс рубля) могут слишком многие игроки, чье поведение невозможно просчитать заранее.

Учтите, что подорожают не только айфоны и макбуки, но и многие другие импортные товары, которые вы тоже планировали купить — одежда, мебель, туры на отдых за рубежом. Экономить и откладывать деньги на покупку смартфона будет все сложнее.

Влияние коронавируса

Производственные мощности Apple, расположенные в Китае, в этом году не смогут выпустить запланированное количество техники в связи с коронавирусом. Фабрикам пришлось временно закрыться на карантин, из-за чего производственный план оказался сорван.

Apple еще в начале 2020 года предупредили о сокращении поставок своей продукции в мировом масштабе. Однако спрос на технику с заветным логотипом-яблоком вовсе не уменьшается — а это значит, что за новые айфоны люди будут практически драться. Цены на дефицитные товары неизбежно растут, это один из основных законов экономики.

Устранить этот дефицит Apple смогут только тогда, когда с коронавирусом будет покончено. Возможно, даже в 2021 году объемы производства не удастся полностью восстановить.

Что так же важно отметить: экономические последсвия короновируса в России до конца не ясны, так как волна распространения только набирает обороты.

В какой момент произойдет рост цен

Новосибирский магазин техники Apple iPoint сообщил, что цены уже пришлось поднять в среднем на 5%, так как оптовые цены сразу же возросли. Но в этих ценах еще не до конца отражена текущая экономическая ситуация, так как инфляция происходит более медлено, чем, падение рубля.

Связано это в первую очередь со складскими запасами, но развитие транспорта и логистики позволяет не держать большие запасы магазинам, а значит рост цен будет более быстрым чем, например, в 2014 году.

Таким образом, рост цен в ближайшие несколько недель будет продолжаться. Так, например, цена iPhone 11 была от 52.5 тыс, сейчас она составляет 55 тыс, но в ближайшее время ожидается рост минимум на 3-4 тысячи.

Выводы

Итак, если вы планировали приобрести смартфон, ноутбук, часы или иную технику Apple в этом году, лучше сделать это как можно скорее. Вероятно (но это не является прямой рекомендацией) будет нелишним даже взять кредит, так как кредитные ставки еще не возросли, и это может оказаться более выгодным с учетом грядущего подорожания.

Экономическая обстановка в мире на ближайшие месяцы будет оставаться крайне нестабильной, поэтому разумная перестраховка и осторожность в данном случае окажется абсолютно оправданной.