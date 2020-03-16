Пока в Новосибирске случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано

— Мы выявляем лица, которые приезжают на территорию области из стран, вошедших в список неблагополучных по коронавирусной инфекции (7 стран). За ними осуществляется медицинское наблюдение на дому — в течение 14 дней. В случае появление признаков ОРВИ граждане госпитализируются в инфекционный стационар: в горбольницу №1 (взрослые) и детскую больницу №3 (дети), — сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Ни одного подтвержденного случая из числа поступивших с признаками ОРВИ в стационарах не зарегистрировано. Работа продолжается.

По его словам, на территории этих медучреждений созданы условия для карантинного наблюдения за пациентами.

Главный инфекционист области Лариса Позднякова сообщила, что на сегодняшний день специалисты минздрава и Роспотребнадзора встретили 7 рейсов из Москвы, Германии, Южной Кореи. 49 человек прошли через стационар с подозрением на ОРВИ. 10 находятся под наблюдением — пока результаты на коронавирус отрицательные.

Всего, по данным Роспотребнадзора, через санитарно-карантинный контроль в «Толмачево» с начала года прошли более 1000 рейсов, обследованы свыше 180 тысяч человек.

— У нас с 5 февраля отменены рейсы из Китая, закончились из Кореи. 15 марта прилетел последний рейс из Германии, — сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Константин Хальзов также прокомментировал ситуацию с двумя кемеровчанами у которых на днях выявили коронавирусную инфекцию. Туристы летели из Италии через Москву (Шереметьево) и Новосибирск (рейс №1462, 7 марта, Москва-Новосибирск). На этом рейсе находились еще 56 пассажиров.

— Ко всем пассажирам, кто летел этим рейсом, выходили медработники первичного звена, чтобы поставить их на карантин для выявления признаков ОРВИ. Сегодня таких пациентов нет, — заверил министр. — Но работа продолжается, так как не все граждане проживают по указанным в паспортах адресам. Мы просим, чтобы пассажиры, летевшие этим рейсом, самостоятельно обратились в учреждения здравоохранения, чтобы их взяли под наблюдение.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что для пресечения возможного распространения коронавируса ведомство приняло решение о введении свободного посещения занятий для школьников и студентов, а также переходе на дистанционные формы обучения. Аналогичная система вводится в школах во время эпидемии гриппа и ОРВИ.

— Я предложил коллегам продлить школьные каникулы с 18 марта до 1 апреля и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Сегодня этот приказ отправим во все образовательные учреждения, — пояснил Федорчук. — Кроме того, недавно мы получили информацию, что министр науки и образования РФ подписал приказ о переводе студентов вузов на дистанционное обучение. В ближайшее время нам обещали сообщить, на каких платформах студенты смогут заниматься. Для иностранных студентов мы рекомендовали ректорам продлить каникулы, чтобы не создавать угрозы внутри вуза.

Лариса Позднякова подчеркивает, что в полуторамиллионном городе невозможно всем желающим проводить тестирование на коронавирус. Сначала обслуживаются лица, имеющие клинические признаки заболевания или прибывшие с территорий неблагополучных по коронавирусной инфекции, пациенты старше 60 лет и дети, а также больные с тяжелой формой ОРВИ и пневмонии. При появлении обычных признаков ОРВИ она рекомендовала вызывать врача на дом.

В пресс-релизе правительства отмечается, что 16 марта губернатор области подписал распоряжение № 44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории региона. Сообщается, что противоэпидемические мероприятия проводятся в отношении граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии. Всего на 16 марта под медицинским наблюдением находятся 543 человека, из них 508 — граждане РФ, 28 граждан КНР, 3 гражданина Италии и 4 гражданина ФРГ.

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