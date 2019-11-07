11 ноября в Академпарке стартует программа «Навигатор инноватора. Новосибирск»

Отборочный этап программы прошли 130 студентов, аспирантов, молодых ученых и начинающих предпринимателей, мечтающих создавать собственные инновационные проекты, сообщили в пресс-службе Академпарка.

«Навигатор инноватора» — первый шаг на пути к созданию и развитию своего инновационного бизнеса. Четыре дня под руководством модераторов и преподавателей программы участники будут работать над идеями технологических проектов, учиться выстраивать бизнес-модели, презентовать свои проекты разным целевым аудиториям. Каждая команда получит обратную связь и рекомендации по дальнейшему развитию от экспертов Сколково и Академпарка.

— Опираясь на опыт проведения школы «Навигатор инноватора» в Новосибирске нельзя не отметить, что участники уже обладают определенным уровнем исследовательских и технологических компетенций. Наша задача показать студентам и молодым ученым, что уже сейчас, обладая их знаниями, можно начать выстраивать технологический бизнес. Главное, чего мы ждем от участников — это готовность плодотворно работать на протяжении программы, — отметила директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова. — Четыре дня наши эксперты будут практиковать с инноваторам методологии и инструменты, которые помогут им верно оценить потенциал своих проектов, найти точки роста и начать выстраивать действия, направленные на конкретные результаты.

Школу организуют Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково (ОтУС) и Академпарк при поддержке правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и Фонда «Поддержка проектов в области образования».

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка