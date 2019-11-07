Сибирский федеральный округ занимает пятое место в России по размеру ущерба от мошенников

«АльфаСтрахование» выявила 1915 случаев мошенничества за девять месяцев 2019 г. на территории Сибирского и Дальневосточного регионального центра компании. По заявлениям представителей компании возбуждено 22 уголовных дела. Удалось предотвратить потенциальный ущерб на сумму свыше 149,9 млн руб, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Отмечается, что чаще всего «АльфаСтрахование» сталкивалась с аферистами в Новосибирской области, Красноярском и Приморском краях. На данных территориях активно развита служба аварийных комиссаров, которые помогают автомобилистам в оформлении значительной части ДТП. Благодаря этому мошенники внедрили новую схему для противозаконного обогащения.

— Часто возникают ситуации, когда у виновника ДТП нет полиса ОСАГО. За определенное вознаграждение аварийные комиссары составляют административные документы без указания даты ДТП, а уже после оформления полиса виновником, в протоколе ДТП указывается заведомо неверная дата, — рассказал Вадим Маслов, вице-президент, руководитель Сибирского и Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование».

Кроме того, по его словам, участились случаи инсценировки «тотальных» ДТП с участием автомобилей марок Lexus и Toyota Land Cruiser.

По данным Всероссийского союза страховщиков, Сибирский федеральный округ занимает 5-е место среди всех округов страны по размеру ущерба от мошенников, только за 6 мес. 2019 г. он составил свыше 169 млн руб. (суммарно по всем страховым компаниям).

В компании рассказали, что из наиболее частых случаев мошенничества в Сибирском и Дальневосточном регионах страны встречается подделка не только даты, но и самих полисов ОСАГО, а также бланков строгой отчетности.

— При урегулировании убытков по ОСАГО заявляются повреждения, не относящиеся к заявленному событию, указываются ранее поврежденные детали. Мошенники пытаются инсценировать ДТП или хищение автомобиля. Аферисты наносят автомобилям небольшие повреждения, которые не влияют на ходовые качества. После этого они заявляют в страховую компанию ущерб, приближенный к рыночной цене авто (замена, покраска элементов и др.) и превышающий реальную стоимость восстановления. За 6 мес. 2019 г., в целом по рынку, по фактам мошенничества 516 заявлений направлено в правоохранительные органы, заведено 114 уголовных дела, — уточнили в страховой компании.

Фото: pixabay.com, автор- 4711018