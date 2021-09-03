ВТБ полностью перевел пенсионерам социальные выплаты от государства

Социальная выплата в размере 10 тыс. рублей от государства поступила на счета пенсионеров – клиентов банка 2 сентября, при этом 90% зачислений проведены в утренние часы. Таким образом, ВТБ завершил перечисление господдержки пенсионерам одним из первых банков на рынке.

ВТБ также первым реализовал поручение Президента России и обеспечил защиту социальных выплат от взысканий по исполнительным документам и списаний по кредитам.