Мошенники обманывают автовладельцев под видом техосмотра

Под угрозой оказались граждане, чьи транспортные средства должны в ближайшее время проходить ТО. О новом методе выманивания денег у владельцев машин стало известно на днях, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Жулики через интернет заманивают доверчивых автовладельцев на специально созданные сайты, предлагая им пройти обязательный техосмотр по некой упрощенной схеме. Через соцсети автомобилистам предлагают пройти «онлайн-техосмотр» машины, без поездки на пункт ПГТО. Сомневающихся в легальности и самой возможности прохождения ТО по подобной схеме убеждают ссылками на несуществующие нормативные акты, якобы подтверждающие законность «онлайн-техосмотра».

Того, кто попался на такой «развод», отправляют на фишинговый сайт, где требуется ввести данные водителя и информацию о машине. После этого жертве предлагается оплатить «услугу». Пройдя все этапы «онлайн-техосмотра», автовладелец отдает в распоряжение злоумышленников и свои деньги, и платежную информацию, и свои персональные данные.

По словам гендиректора компании, InfoSecurity a Softline Company Кирилла Солодовникова, автолюбитель, желающий заочно пройти техосмотр, потеряет деньги и в лучшем случае получит фейковую диагностическую карту, либо не получит ничего. При этом он предоставит множество данных о себе и об автомобиле. Эта информация может быть использована злоумышленниками или продана на черном рынке.

Российский союз автостраховщиков активно отслеживает появление объявлений о продаже фейковых диагностических карт и поддельных полисов ОСАГО, сообщая о них в прокуратуры. Заместитель исполнительного директора организации Сергей Ефремов отметил, что продажа поддельных диагностических карт — это вид мошенничества, который провоцируют сами автовладельцы, которые не желают проходить процедуру легально, передает RG.ru.