Росимущество поддержало идею передачи конфиската малоимущим

Росимущество согласилось с целесообразностью инициативы о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества, сообщают «Известия». Это следует из письма за подписью замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес Народного фронта, который выступил с этим предложением.

— Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний, — сказано в документе.

Опрошенные изданием эксперты не видят проблем с изменением нормативно-правовой базы для реализации инициативы. По мнению доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Моисеева, достаточно скорректировать правительственное постановление № 1493 от 18 сентября 2020 года.

— Инициатива интересная и действительно заслуживает внимания в силу актуальности, поскольку социальные проблемы из-за коронавируса обострились. В такой ситуации кадры с уничтожаемой продукцией особенно не вызывали одобрения общественности, — сказал он.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев придерживается аналогичной точки зрения.

— Проблем с самим изменением я не вижу. Нет ведомств, чьим интересам противоречит это предложение, которое действительно целесообразно. Возможно, возникнут лишь сложности при выработке и осуществлении процедуры по передаче товаров, — сказал он.

Как ранее сообщили в пресс-службе ФТС, всего в 2020 году на учете таможенных органов находилось 20,5 тыс. конфискованных товарных партий (в 2019-м — 20,4 тыс.) общим объемом свыше 82,8 тыс. куб. м (в 2019-м — 74,4 тыс.), стоимостью более 8,5 млрд рублей (в 2019-м — 3 млрд). В первом полугодии 2021 года на учете таможенных органов находилось 7,4 тыс. конфискованных товарных партий общим объемом свыше 66,7 тыс. куб. м, стоимостью более 5,2 млрд рублей.