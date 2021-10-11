«Золотая Корона» и Банк «Левобережный»: отправляйте переводы и выигрывайте денежный приз!

Все очень просто! Нужно совершить перевод «Золотая Корона» на сумму не менее 15 000 рублей в любом отделении Банка «Левобережный».

В акции участвуют все, кто на момент ее начала (1 октября 2021 года) не отправлял денежные переводы «Золотая Корона» в отделениях Банка «Левобережный» более трех месяцев.

По итогам акции будут определены 24 победителя, которые получат денежные призы по 4 000 рублей каждый!

Отправляйте переводы с 01 октября по 30 ноября 2021 года и верьте в свою удачу.

В акции принимают участие переводы, совершаемые в рамках Платежного сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Платежной системы «Золотая Корона». Направления опубликованы на сайте Золотая Корона: тарифы на переводы наличными в банках России, Казахстана, Беларуси (koronapay.com).

Полные правила и подробности проведения акции: Денежные переводы — Золотая Корона — Акции (koronapay.com).

Акция проводится в два этапа, на каждом этапе определяется 12 победителей. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на сайте koronapay.com. Услуга предоставляется Банком «Левобережный» (ПАО), лицензия ЦБ РФ № 1343 от 18.08.2015. Оператор платежной системы «Золотая Корона», организатор акции – РНКО «Платежный Центр» (ООО), рег. номер 0012 от 20.12.2012, лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014.