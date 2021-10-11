Новая сторублевая банкнота появится к концу 2022 года

Эскиз новой 100-рублевой купюры утвержден и выйдет в обращение в следующем году, однако процесс выхода в оборот будет идти постепенно. Об этом зампред Центробанка Михаил Алексеев рассказал «Известиям».

— Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту, поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования, — пояснил он.

Поэтому граждане смогут увидеть модифицированные 100 рублей в обращении в заметном количестве, наверное, уже где-то ближе к концу 2022 года, сказал зампред Центробанка.

— В последующие годы новые и ныне используемые денежные знаки будут обращаться параллельно, точно также, как это происходит сейчас с разными модификациями других наших банкнот. И это соответствует международной практике. Так что не стоит ждать, что рынок будет мгновенно наводнен новой банкнотой, и она сразу заменит нынешние 100 рублей, — сказал Михаил Алексеев.

Ранее Алексеев сообщал, что на новой 100-рублевой банкноте появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. По цветовой гамме новая купюра будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет выбран другой, размер банкноты изменен не будет. В ЦБ также уточняли, что концептуальный эскиз модернизированной банкноты включает такие символы Москвы, как Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа.