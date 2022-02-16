Эстакаду на дороге «Барышево-Орловка-Кольцово» могут ввести в эксплуатацию раньше срока

Строительство эстакады и подходов к ней – это второй пусковой комплекс автомобильной дороги «Барышево-Орловка-Кольцово». Объект обеспечит комфортное движение, улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу. Объем всего строительства — 997 п. м, эстакады — 157,38 п.м.

Работами на объекте занимается ООО «СпецТрансСтрой». По сообщению пресс-службы ТУАД, на сегодняшний день устройство свайного поля будущей эстакады в Кольцово выполнено на 75%, часть опор забетонирована, сооружены «тепляки», чтобы поддерживать оптимальный температурный режим для набора прочности бетона.

— Дорогу «Барышево-Орловка-Кольцово» могут ввести в эксплуатацию раньше запланированного срока. Поможет новое постановление российского правительства, согласно которому можно пересчитать сметную стоимость после подорожания строительных материалов. А значит — рассчитаться с поставщиками материалов и не приостанавливать работы, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов. — Документы подготовлены, переданы в ТУАД и Главгосэкспертизу. После рассмотрения документов ориентировочная стоимость работ увеличится на 20%.

Дорога относится к третьей технической категории — с эстакадой. Основная масса затрат по данному объекту составляет именно эстакада. Пересчет дает основания ускорить реализацию производственного графика и открыть рабочее движение намного раньше, добавил Сергей Арапов.

Напомним, строительство дороги поспособствует разгрузке улично-дорожной сети на въезд в наукоград Кольцово, снизит себестоимость доставки грузов и сократит время в пути. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на октябрь 2023 года.