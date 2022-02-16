Опубликован отчет экспертов J’son & Partners о состоянии и перспективах магистральных ВОЛС в РФ

Документ адресован поставщикам оптических волокон, оптоволоконных проводов, ведущим телекоммуникационным и ведомственным провайдерам, компаниям, занимающимся сбытом изделий крупных фирм.

Представленные материалы — результат анализа сведений базы J’son & Partners о возведении магистральных и локальных волоконно-оптических линий. Данные приводятся с середины 1990-х годов. Обновленный вариант документа включает информацию с оценками рыночной ниши оптоволокна и объемом изготовления волоконно-оптических проводов в РФ с прогнозом на период до 2030 года.

Главная проблема — устаревание кабелей

Как утверждает статпротал ЕМИСС, по итогам 2020 года совокупный объем магистральных ВОЛС в РФ (с учетом внутризоновых сегментов) достиг показателя 1,05 млн км. Их запуск ведется с начала 1990-х годов, поэтому часть линий существует свыше двух десятков лет и нуждается в модернизации оптических проводов. Как пояснили эксперты J’son & Partners, в период до 2030 года в России необходимо обновить свыше 400 000 км оптоволоконных кабелей. Наибольшим образом модернизация коснется сетей ведущих провайдеров.

Прокладка ВОЛС на территории РФ началась в 1990-е годы. По оценкам аналитиков J’son & Partners, по состоянию на начало 2021 года общая длина магистральных волоконно-оптических линий ведущих провайдеров страны составляла порядка 700 000 км. Самым негативным фактором использования оптических проводов выступает их полный износ в связи с завершением допустимого периода эксплуатации, который составляет 20-25 лет и определяется качеством кабелей.

Физический износ оптоволоконных проводов идет на фоне снижения их эксплуатационных характеристик. Еще более негативное обстоятельство работы магистральных ВОЛС — моральное устаревание оптического волокна, запущенного в работу еще в конце XX века.

Сегодня невозможно в полной мере использовать такие провода при обустройстве линий связи новейшего поколения с установками спектрального уплотнения. К ним относятся системы со скоростью трансляции данных 16/32 Тбит/с и более.

Российские операторы приступили к возведению подобных систем на зарубежном европейском направлении. При этом на большинстве внутрироссийских направлениях действуют приемо-передающие системы с предельной скоростью трансляции данных не более 4-8 Тбит/с. Подобных характеристик не хватит при масштабировании цифровых решений в будущем, в том числе для массового запуска сетей сотовой связи 5G. По информации компании TeleGeography, сейчас каждый год фиксируется увеличение спроса в размере 45% на транзитную емкость.

Повышение требований к качеству оптических волокон

В ближайшие два года страны Европы и Соединенные Штаты планируется связать новейшими оптоволоконными системами Amitie и Dunant. Пропускная возможность каждой из них составляет 448 и 360 Тбит/с соответственно.

Реализация этого проекта значительно сократит удельные затраты на транзит трафика и одновременно увеличит скорость морального устаревания проводных систем, проходящих по дну Атлантического океана. Подтверждением намечающейся тенденции выступает сворачивание трансатлантической линии TAT-14 в конце 2020 года. При этом период использования этой системы немного не дотянул до 20 лет.

Как считают аналитики J’son & Partners, уже в краткосрочной перспективе запросы на рост качества и эксплуатационных характеристик волоконно-оптических систем будут увеличиваться благодаря использованию более мощного транслирующего оборудования. Оно запускает когерентные методы работы с оптическими сигналами, интегральные оптоэлектронные средства и оптимизированные оптоволоконные кабеля.

По информации экспертов китайского бренда Huawei, сейчас ведутся разработки инновационных технологий, которые могут транслировать трафик по паре с показателем общей скорости 64 Тбит/с. Внедрение передовых систем формирует запрос на разработку решений более широкого спектра оптоволоконной продукции. Очевидно, что его нельзя удовлетворить с морально устаревшими и физически изношенными проводами, введенными в эксплуатацию четверть века назад.