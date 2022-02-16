Санаторий «Рассвет»: курортный отпуск длиной в уикенд

Некоторые популярные у российских туристов страны сейчас открылись для россиян (точнее сказать, приоткрылись), однако индустрия дальнемагистрального туризма пока еще работает с перебоями. В этих условиях шанс на развитие получил так называемый пригородный туризм — туризм кратких дистанций.

У блиц-отпуска — собственный шарм. Весьма убедительный пример успешной работы в этой нише — уикенд-форматы отдыха, которые предлагает санаторий «Рассвет». Он расположен как раз в том самом лесном поясе в городе Бердске. Живописнейшие пейзажи, экологическая чистота, сосновый бор с естественно богатым фитонцидным фоном. К слову, один гектар соснового бора за сутки выделяет в атмосферу около 5 килограммов летучих фитонцидов — в контексте постковидной реабилитации это, без преувеличения, суперресурс.

Все это — объективные факторы физического и эмоционального оздоровления, которые вписаны в облик элегантного европейского курорта: отельный комфорт четырехзвездочного уровня в сочетании с медико-диагностической мощью и разнообразием релакса.

Примечательно, что четырехзвездочность в санатории «Рассвет» воплощена в дизайнерских формах и масштабно, и деликатно: линейка номеров широкая (от небольших номеров эконом-класса до роскошных люксов и апартаментов), но каждый из них, независимо от ценовой категории, обустроен стильно — в актуальных дизайн-концептах, непринужденно сочетающих модность и уют.

В состав санатория «Рассвет» входят медико-диагностическое отделение с современным оборудованием, SPA-центр, бассейн (25 метров), сауна, хаммам, японская баня, прокатный сервис активного отдыха (лыжи, коньки, снегоходы), детская комната с воспитателем для детей от трех лет, игровые автоматы, кафе «ТУТуют», конференц-зал для конгресс-услуг вместимостью до 90 человек. Летом этот эффектный ряд дополняется благоустроенным пляжем и вело прокатом. Такая насыщенность оздоровительного сервиса, и тонкая атмосфера релакса позволяют даже два дня недели превратить в полновесный отпуск.

Туры выходного дня — это в «Рассвете» многогранный курортный «макрожанр» с широким диапазоном форматов: романтические выходные и SPA-уикенд, дни здоровья и программа «Активный отдых», антистрессовая программа «Релакс» — словом, каждый может тут найти концепт блиц-отпуска под свои потребности.

Например, программа «Романтические выходные» — отличная «кнопка перезагрузки» для супружеских пар. Все ее аспекты — романтичный номер-полулюкс, фруктовая тарелка с шампанским, ужины в номер, и утонченная нега SPA — дают семье плотный заряд лирической энергии, неподвластной прозе быта. Тем более что такую «перезагрузку» можно производить по нескольку раз в году.

Программа «Активный отдых» позволяет, благодаря тщательной проработке фитнес-составляющей, эффективно вместить в часы уикенда плотную программу самосовершенствования: плавание и акварелакс, йога и тренажерный курс.

В антистрессовую программу «Релакс» включены все классические оздоровительные процедуры: душ Виши, соляная пещера, фитотерапия, кислородные коктейли и минеральная вода. А итог — эффективный «перезапуск» организма за два дня, умело вписанных в полноценный отпуск.

Более того, в таком компакт-отпуске есть не только функциональная рациональность, но еще и финансовая: часть средств, потраченных на путевку, можно вернуть в виде кешбэка на банковскую карту. Участниками акции могут стать гости, оплатившие путевку через платежную систему «Мир».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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