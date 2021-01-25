134 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

На утро 25 января в регионе выявлено 31 440 случаев коронавирусной инфекции (+134 за сутки), в том числе у 1 775 детей. 28 491 пациент выздоровел (+90 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 60 лет, 70 лет, 71 год и женщины в возрасте 72 года, 81 год, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 173 человека. В отделениях реанимации находятся 132 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

19 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 634. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 907 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 163 819 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 197 жителей региона, 90 855 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 895 обращений, госпитализированы 27 человек.