«Ростелеком-ЦОД» запускает в Новосибирске дата-центр на 300 стоек

По уровню надежности инфраструктуры дата-центр соответствует уровню Tier III. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра при обслуживании его систем.

В новом ЦОД клиентам «Ростелекома» будут доступны все сервисы, которые предлагают уже работающие дата-центры в других городах. Это размещение серверного оборудования (colocation), телеком-услуги, облачная инфраструктура (IaaS) и сервисы, резервное копирование, администрирование и другие услуги.

— В этом году мы намерены активно развивать региональную сеть центров обработки данных. Помимо дата-центра в Новосибирске, мы планируем открытие второй очереди дата-центра в Екатеринбурге и Удомле, а также запуск строительства ЦОД в Нижнем Новгороде, — сказал генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов. — Вместе с расширением географии присутствия нам важно гарантировать соответствие всех объектов уровню Tier III в части самой инфраструктуры дата-центров и ее эксплуатации. Это один из главных факторов обеспечения единого стандарта качества наших сервисов для клиентов по всей России».

В 2021 году «Ростелеком-ЦОД» готовит к запуску новые площадки в Москве: дата-центр на 330 стоек и первую очередь на 500 стоек ЦОД уровня Tier IV.

[1] Tier — показатель надежности центра обработки данных, разработанный сертификационной организацией Uptime Institute.