На благоустройство уйдёт более миллиарда рублей

На реализацию проекта «Комфортная городская среда» в Новосибирской области предполагается потратить порядка 1,2 млрд. руб., из которых 900 млн. — средства федерального бюджета, остальные 300 млн. — областного и муниципальных бюджетов. На эти средства в регионе планируется обустроить 120 дворов и 86 общественных пространств. Такие данные привёл в своём докладе глава регионального министерства ЖКХ Денис Архипов на оперативном совещании в областном правительстве.

— Кроме того, развернутся работы в городах-победителях всероссийского конкурса и на пространстве рядом с новой ледовой ареной в Новосибирске, — сообщает министр.

Напомним, что ранее мэрия Новосибирска анонсировала в районе ледовой арены создание новой парковой зоны со спортивной направленностью, который в перспективе предполагается соединить с Бугринской рощей с сохранением всех зелёных насаждений.

Что касается городов-победителей всероссийского конкурса в 2020 году, то таковых, по информации министерства на территории области три.

— Одним из важных достижений при реализации проекта в 2020 году стала победа трёх городов — Купино, Карасука и Куйбышева — на всероссийском конкурсе лучших проектов, — говорит Архипов. — В Купино начата реализация проекта по перерезанному переулку. Выполнены работы, связанные с инженерной инфраструктурой, освещением, организована вертикальная планировка.

По информации правительства Новосибирской области, по итогам 2020 года на реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» направлено порядка 900 млн. руб., из которых 820 млн. — средства федерального бюджета. Благоустроены 226 территорий при плане в 167. Наиболее крупными объектами 2020 года стали Затулинский дисперсный парк, пешеходная зона в Кольцово и парк «Южный» в Искитиме. Также проводилось комплексное благоустройство дворов с установкой детских и спортивных площадок. Увеличить количество объектов удалось за счёт экономии денежных средств по результатам торгов, а также использования дополнительных ресурсов местных бюджетов.