135 новых объектов водоснабжения построят в Новосибирской области

В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной Правительством региона, до 2026 года планируется строительство 135 объектов водоснабжения и водоотведения, также средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации по 55 объектам водоснабжения.

По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова, в этом году запланировано строительство и реконструкция 25 водозаборных скважин, 42 объектов водопроводных сетей, также начнется строительство масштабных комплексов в Барабинске, Чанах и Каргате.

По сведения пресс-службы регионального правительства, также в этом году завершится строительство масштабных объектов водоснабжения в Коченево и Ордынском, комплекса сооружений водоснабжения в Кыштовке и насосной станции и системы бытового водоснабжения в Марусино.

В этом году планируется начало строительства ряда масштабных объектов, таких как: водозаборные скважины и станции водоподготовки в Барабинске, водозабор и станция водоподготовки в Каргате, напорный водовод до насосно-фильтровальной станции НФС п. Новояркуль Чановского района, сети водоснабжения восточной части села Новолуговое Новосибирского района.