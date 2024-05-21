Начался суд над обвиняемыми в попытке поджога Су-24 в Новосибирске

В суде началось рассмотрение дел четырёх новосибирцев, обвиняемых в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования.

Согласно информации, опубликованной в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области», в апреле 2023 года молодые люди получили предложение о заработке, связанном с поджогами. Им предложили уничтожить два релейных шкафа, контейнер с телекоммуникационным оборудованием ПАО «МегаФон» и самолёт СУ-24.

Обвиняемые согласились на это предложение и с 15 апреля по 8 мая 2023 года совершили поджоги в соответствии с полученными инструкциями. Общий ущерб составил более 8 миллионов рублей.

После совершения преступлений поджигателей задержали сотрудники ФСБ.

На судебном заседании 20 мая 2024 года было оглашено обвинительное заключение. Обвиняемые не признали свою вину.

Ранее редакция сообщала о том, что приговор за поджог 10 элитных иномарок оставили без изменений в Новосибирске.