14 налогоплательщикам области пришлось вернуть безвозмездную субсидию

— В этом году работа у нас была нестандартная. В частности, мы впервые были не только фискальным органом, но и осуществляли выплаты денежных средств из бюджета в рамках мер, которые оказывались правительством по поддержке бизнеса, — напомнил руководитель УФНС Новосибирской области Алексей Легостаев на пресс-конференции в ТАСС.

В Новосибирской области безвозмездные субсидии за апрель получили более 20 тысяч компаний малого и среднего бизнеса на сумму 977 млн рублей, за май — около 21 тысячи на сумму 950 млн. Более 80% от общего количества получателей субсидии пришлись на три отрасли: розничная торговля непродовольственными товарами, авиаперевозки и предоставление бытовых услуг населению.

— 14 налогоплательщиков получили эти субсидии необоснованно на общую сумму около 12 млн рублей. Сейчас 11 млн из них уже возвращены в бюджет, — рассказал глава УФНС. — Это связано с уточнением отчетности по количеству работников с теми данными, которые налогоплательщики указывали при получении субсидии.

В налоговые органы области также поступили около 9 тысяч заявлений на получение субсидии по профилактике COVID-19. В результате заявителям выплачены 108 млн рублей.

Для определенных категорий налогоплательщиков в 2020 году были снижены ставки по страховым взносам с 30 до 15%.

— По нашей оценке, за счет этой меры поддержки бизнес сэкономит около 5,1 млрд рублей, — сообщил Легостаев.

Обнуление тарифа по всем трем видам социального страхования для предпринимателей из пострадавших отраслей, а также социально-ориентированным некоммерческим и религиозным организациям позволит им сэкономить в общей сложности 1,2 млрд рублей.

Одной из востребованных мер поддержки бизнеса в регионе стало предоставление пострадавшим налогоплательщикам отсрочек (рассрочек) по уплате налогов.

— На 20 октября по 270 заявлениям уже предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов на сумму 624 млн рублей, — резюмировал Алексей Легостаев.

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