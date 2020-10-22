Предложение услуг по обучению иностранным языкам в Новосибирске выросло на 51%

Предложение услуг преподавателей иностранных языков в Новосибирске в III квартале выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики Авито Услуг.

Отмечается, что активнее всего иностранные языки осваивают жители крупных городов — 17% спроса на их изучение приходится на Москву и Санкт-Петербург, также тянутся к знаниям в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — на каждый из этих городов приходится порядка 3% спроса.

Так, в Новосибирске самыми популярными языками стали английский (93% от общего спроса), немецкий (3%) и китайский (1,4%).

В целом по России 92% спроса на курсы и услуги репетиторов по иностранным языкам приходится на английский. На втором месте с огромным отрывом — немецкий, доля которого составляет 3%, при этом за год вырос спрос на изучение языка вырос на 6% (по сравнению с III кварталом 2019 года). Третье место по популярности среди россиян делят французский, китайский и испанский языки (по 1% спроса). На остальные языки, соответственно, приходится менее 1% спроса, при этом интерес к конкретным языкам меняется в зависимости от региона — например, китайский чаще изучают в Сибири и за Уралом. Так, спрос на изучение китайского в Челябинске за год вырос более чем в три раза.

Один из значимых критериев выбора репетиторов и курсов — изучение языка с носителем. Доля таких запросов в Новосибирске составляет 1,5%, а по стране — 1,6% от общего числа, что больше, чем, например, у китайского, французского и испанского языков, а количество предложений занятий с носителем в Авито Услугах за год выросло более чем в два раза — сейчас на площадке представлено больше 36 тысяч объявлений от носителей языка. Раньше позволить себе заниматься с иностранным преподавателем могли только жители мегаполисов, причем стоили занятия в несколько раз дороже, чем уроки русскоязычных репетиторов, но благодаря популяризации онлайн-форматов возможность изучать язык с носителем появилась и у жителей небольших населённых пунктов — теперь не важно, в каком городе или даже стране находится преподаватель. Вместе с ростом предложения в последние несколько лет произошло и значительное снижение цен: сейчас средняя стоимость занятия с носителем в Новосибирске составляет 700 рублей, а в среднем по стране — 700 рублей. При этом такие услуги заказывают не только новички, осваивающие языки, но и те, кто в изоляции стремится поддерживать уровень знаний, просто беседуя с иностранцами.

Изучать языки россияне предпочитают индивидуально — в топе поисковых запросов, как и год назад, первое место занимают занятия английским с репетитором, а запрос «репетитор» входит в топ-3 популярных, в то время как курсы и другие групповые занятия ищут значительно реже.

— Миллионы россиян сейчас работают удаленно, при этом стараясь свести к минимуму посещение людных мест — в том числе уроков и лекций. Самоизоляция и переход в онлайн — главный тренд 2020 года, причем он связан не только с ограничениями, переход в онлайн экономит время преподавателей и учеников и дает больше возможностей для выбора. Поскольку география проживания педагогов и учащихся больше не имеет решающего значения, на первый план выходят критерии, связанные непосредственно с обучением: профессионализм преподавателя, как отзываются о нем другие студенты и так далее, — отмечает управляющий директор «Авито Услуги» Артем Кумпель.

Предложение услуг по обучению иностранным языкам за год выросло на 32%. Сильнее всего — более чем. При этом испанский язык стал не только самым «дорогим», но и единственным, где выросла стоимость занятий.

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