В регионе сократилось количество юрлиц

— На 1 октября в госреестре были зарегистрированы 98 тысяч организаций. Впервые за много лет мы ушли ниже планки 100 тысяч юрлиц. За 9 месяцев в регионе были вновь зарегистрированы 4,5 тысячи юрлиц, а исключены из госреестра 6,5 тысячи. По сравнению с прошлым годом, количество вновь зарегистрированных компаний сократилось на треть, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Он затруднился оценить, насколько эта динамика связана с пандемией, но отметил, что 4 тысячи организаций исключены из реестра в связи с тем, что они предоставляли недостоверные сведения, и только 1,5 тысячи — в рамках самоликвидации, когда решение было принято собственниками.

Кроме того, за 9 месяцев 2020 года прекратили свою деятельность 11 тысяч ИП, но примерно столько же вновь зарегистрировались. При этом в регионе уже появились 22 тысячи самозанятых.

— Сейчас в Новосибирской области около 36 тысяч ИП и 7 тысяч юрлиц работают по ЕНВД. До 1 января им нужно принять решение о переходе на иной режим налогообложения. Уверен, что значительная часть предпринимателей выберет статус самозанятых, поэтому в этой категории к концу года мы получим более 30 тысяч налогоплательщиков, — прогнозирует Легостаев.

Фото: pixabay.com, автор- maxmann