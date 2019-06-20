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14,2 лет — средний возраст автомобилей в Новосибирской области

Региональный парк авто с пробегом немного помолодел.
  • 20/06/2019, 10:20
Автор: Михаил Фишер
14,2 лет — средний возраст автомобилей в Новосибирской области

Более 14 лет в среднем автомобилям в Новосибирской области. Область заняла 67 место в рейтинге 83-х регионов РФ по среднему возрасту легковых автомобилей с пробегом. В последнюю двадцатку таблицы вошли регионы с самым старым автопарком в России.

Однако автопарк машин с пробегом в Новосибирской области немного помолодел. Ровно год назад аналитики агентства «Автостат» выяснили, что средний возраст легковых автомобилей в Новосибирске — 15,4 года, о чем ранее сообщал InfoPro54.

15,4 года — средний возраст парка легковых машин в Новосибирске

Самый старый парк — по-прежнему на Дальнем Востоке. На Камчатке средний возраст машин достигает 17 лет, а в Еврейской АО, Магаданской области, на Сахалине, Алтае и в Бурятии он составляет более 16 лет. Высокий средний возраст автомобилей в Сибири и на Дальнем Востоке во многом объясняется структурой автопарка, в основе которого — транспорт, в течение длительного времени ввозившаяся из Японии.

Самые «молодые» автомобили с пробегом — в Чечне, Москве и Татарстане — здесь их средний возраст составляет менее 9 лет. Еще в 6 регионах страны (Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Удмуртия, Самарская область и Пермский край) он не дотягивает до 10 лет, а в Подмосковье и ХМАО — равен им.

В остальных российских регионах средний возраст легковых автомобилей с пробегом, реализованных с января по май, превышает 10 лет. Причем в Ростовской, Ивановской, Калужской областях и Северной Осетии он идентичен общероссийскому показателю (11,4 года). По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России превысил 2 млн единиц. При этом средний возраст всех перепроданных за этот период машин составил 11,4 года.

Фото Юлия Данилова

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