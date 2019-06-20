Новосибирские абоненты Tele2 получили безлимитный интернет за границей

Tele2 обновил тарифный план «Премиум»: помимо большого пакета минут и интернета за абонентскую плату 1300 рублей в месяц пользователям премиального тарифного плана теперь доступна новая опция ─ бесплатный безлимитный интернет за границей.

Новосибирским пользователям премиального тарифа доступно 40 Гб интернет-трафика, две тысячи минут на любые номера России, международный роуминг без доплат за интернет, безлимитные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет минут как в домашнем регионе, так и в поездках по стране, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов по выделенной линии 711.

В зарубежных поездках абоненты могут пользоваться мобильным интернетом бесплатно и безлимитно, не опасаясь непредвиденных расходов, поскольку в тариф уже включена услуга «Безлимитный интернет за границей». Первые 200 Мб в сутки будут предоставляться без ограничения скорости, далее до конца суток скорость интернета будет ограничена 128 Кбит/с. Дополнительная плата при использовании интернета за границей не взимается. Услуга действует более чем в 120 странах мира и позволит клиентам Tele2 из Новосибирска свободно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Клиентам на тарифе «Премиум», как и другим абонентам Tele2, доступен бесплатный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов на следующий месяц, а также возможность всегда оставаться на связи с сервисом «SOS-пакет», который обеспечивает доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» даже при нулевом и отрицательном балансе.

— При формировании тарифных предложений мы всегда учитываем актуальные запросы и предпочтения наших абонентов. Ежегодно мы наблюдаем рост интернет-активности наших клиентов в заграничных путешествиях. Например, число абонентов в Новосибирске, выезжавших за границу в период майских праздников выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 8 раз. Бесплатный интернет за рубежом на премиальном тарифе позволит нашим клиентам не ограничивать себя в использовании data-сервисов и обеспечит комфортное общение в путешествиях без непредвиденных расходов, — коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Фото: пресс-служба компании