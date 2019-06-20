Учись сиять

28 сентября с большой вероятностью станет одним из ярчайших дней новосибирской гламурной хроники-2019: форум «Главные женщины Сибири» скомпонован так, чтобы «накрыть собой» всю прессу — от традиционных медиа до инстаграма. Стать главным светским событием осени, а то и ударным аккордом всего года.

Залог такого эффекта — сразу два мега-хедлайнера, два спикера с культовыми статусами — Ксения Собчак и Владислав Лисовец.

Медиа-статус этих персон далек от академической благочинности, на мраморные бюсты из университетских парков они уж точно не похожи, но в своих сферах они оба — бесспорные авторитеты. И обладатели большого веера компетенций. Багажа опыта, нажитых и выученных умений, лайфхаков собственного изобретения. В общем, всего того, что входит в систему навыков и техник «Собственный бренд».

Две звезды с оттенкам

Оба спикера проведут на эту тему свои мастер-классы — научат проектировать, создавать и продвигать личный бренд, личное звездное «я», совершенствовать его блеск правильной «шлифовкой». А главное — осмыслять в диалоге с самим собой мотивацию битвы за известность. Как сделать свою славу яркой и долгоиграющей, как удержаться на грани сенсационности и одиозности, как «прокачать» себя от декоративного фигуранта светской хроники до лидера мнений, как продавать свой «звездный» статус красиво и с куражом, не рискуя его разменять на медяки — всему этому посвящен мастер-класс Ксении Собчак. Перечисленное — уже не просто глэм-уловки, это вполне почтенные аспекты из сферы социальных технологий.

Так что послушать Ксению будет интересно не только юным охотницам за девичьим счастьем, но и вполне взрослым, состоявшимся, успешным женщинам с большим багажом бизнес-побед. Пожалуй, им будет даже интереснее, так как Собчак — генератор многослойного, богатого нюансами контента.

По мнению Ксении Собчак, люди себя ошибочно мотивируют и стремятся к ложным целям: хотят, чтобы их заметили, оценили, признали, не задумываясь о функционале такого признания. Но слава ради славы — это не очень долговечное сокровище.

— В первую очередь, собственный бренд — это возможность за одну и ту же работу, услугу, которую вы предоставляете, получить добавленную стоимость, — резюмирует Ксения.

Лого своего счастья

У всякой марки есть своя визуальная оболочка — логотип, цветовой ряд, концепция мерчендайзинга. А для личного бренда аналог этого всего — то, что французы именуют словосочетанием «фасон-а-вивр» — подход к одежде и макияжу, манера одеваться и импровизировать с одеждой. Не одна звездная карьера подорвалась на «минах из шифоньера» — достаточно посмотреть ежегодные фэйл-рейтинги «Оскара» или Каннского фестиваля. Как попасть в ряд бесспорно стильных личностей, а не во фрик-лист на задворках светской хроники — этому посвящен мастер-класс от Владислава Лисовца.

Зрелище это насыщенно информацией буквально до желейной плотности — никакой риторической «воды», сплошь конкретика, наглядные примеры, детальные лайфхаки и очень точный разбор ошибок. При этом мастер-класс еще и очень яркий: матчасть действа — от авторитетных fashion-партнеров форума: сообщества брендов, работающих с межрегиональным глянцевым журналом «Самый Сок». Которому, собственно говоря, и принадлежит весь концепт события, идея форума «Главные женщины Сибири».

Место силы, место славы

На форуме соберутся около трех тысяч женщин со всей Сибири. Среди них — успешные руководители, директоры и владельцы компаний, которые умеют достигать поставленных целей. Причем форум этот — не только эффектная и масштабная глэм-вечеринка, не только уникальная коуч-среда, но еще и состязательное пространство: «главная женщина» — это титул, ждущий конкретных носителей. То есть можно стать не только зрителем, но и участником премии — заявки принимаются до сентября на сайте премии. Здесь будет запущено голосование, чтобы 6 декабря подвести итоги и наградить победителей. В каждой номинации определят двух лидеров: по мнению онлайн-пользователей и по мнению компетентного жюри.

В жюри вошли Ксения Собчак, Владислав Лисовец, генеральный директор компании SPLAT Евгений Демин и представители бизнеса из шести городов Сибири: ресторатор Денис Иванов, бьюти-эксперт Наталья Шик, владелец сети кофеен PRIMETIME Антон Горестов и другие.

— В виде этого форума мы хотим создать для женской части сибирского бизнес-сообщества новое пространство признания, яркую среду общения, которая не повторяла бы типовые starparty для бизнесменов, — отметила Татьяна Ломоносова, главный редактор журнала «Самый Сок» и один из инициаторов форума. — Жанровая многосоставность события — это и стремление уйти от нажитых в этой сфере клише (крушить шаблоны, я считаю, нужно созидательно, а не просто ради процесса), и дань женской самобытности, и новый тонизирующий импульс. И, наконец, вклад в общесибирскую медиа-центричность Новосибирска. Именно в этом городе такое событие наиболее органично. Новосибирск дорос до смелости изобретать собственные ивент-жанры. И нам нравится быть частью этого процесса.

Купить билет на форум «Главные женщины Сибири» (мастер-классы о создании личного бренда): http://главныеженщины.рф/

Купить билет на премию: главнаяженщина.рф/

Подать заявку на участие в номинации: главнаяженщина.рф/premia

Информация по телефону: +7 913 128 80 08

instagram.com/samsok_siberia/

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