15 марта в Академпарке начнет работу акселерационная программа А:СТАРТ

В Технопарке Новосибирского Академгородка завершился прием заявок на бизнес-ускоритель А:СТАРТ. Всего для участия в программе зарегистрировались свыше 100 человек — начинающие предприниматели, студенты, молодые ученые и разработчики, а также специалисты смежных областей, обладающие востребованными компетенциями, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что в этом году бизнес-ускоритель пройдет формате двух интенсивных образовательных блоков, между которыми предусмотрены этапы самостоятельной работы и индивидуальные консультации с приглашенными экспертами. Работа над проектами будет проходить в выходные дни.

На данный момент руководители секций «Информационные технологии», «Приборостроение» и «Био-Нано-Мед» отбирают заявки и собеседуют претендентов. В ближайшее время все заявители, чьи проекты проходят на бизнес-ускоритель А:СТАРТ, получат письма с приглашениями. Первый бизнес-интенсив пройдет с 15 по 17 марта.

— Кто из участников получит приглашение в бизнес-инкубатор — станет известно на финальной защите проектов 24 апреля. Команды получат всестороннюю оценку и экспертное сопровождение по вопросам создания и защиты своих инновационных проектов. Победители получат право стать резидентами бизнес-инкубатора Академпарка, — рассказали в Академпарке.

А:СТАРТ — акселерационная программа, которая доводит проекты в областях информационных технологий, приборостроения, медицины, нано- и биотехнологий до потребительского рынка. C 2010 года в результате работы программ Академпарка было создано более 170 успешных инновационных стартапов. По итогам последней сессии 11 проектов получили право стать резидентами бизнес-инкубатора.

Фото: пресс-служба Академпарка