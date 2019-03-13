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В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков

Безусловным лидером Рейтинга устойчивости является компания ВИРА-Строй.
  • 13/03/2019, 16:53
В Новосибирске составлен рейтинг устойчивости застройщиков Новосибирска

Ведущий эксперт рынков недвижимости, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов, член совета директоров ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков озвучил первый в этом году рейтинг устойчивости застройщиков.

— Начну я с дополнений к заявлению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. По его предварительным оценкам, без проектного финансирования могут остаться примерно 25-30% объектов, которые сегодня строятся в регионе и находятся в разной степени готовности. В их перечень входят и объекты в завершающейся стадии строительства, для которых привлечение банковских кредитов будет просто не целесообразным. На мой взгляд, заявление губернатора рисует довольно благостную картинку. По моим оценкам, в течение ближайших двух лет количество застройщиков в Новосибирске может сократится в два раза. Но и это не страшно, — говорит эксперт.

В зоне риска 30% строящихся объектов в Новосибирске

В зоне риска 30% строящихся объектов в Новосибирске

По словам Максима Маркова объясняется это следующими факторами:

— Объем ввода жилья более 1 млн кв.м. Новосибирску больше просто не нужен. Мы имеем обеспеченность жильем на душу населения одну из самых высоких в России – 27 кв.м. на человека. Москва еще не добралась до 20 кв.м.

По его словам, ТОП-10 лидеров по продажам среди застройщиков контролирует 44% рынка новостроек. Их совокупная доля выросла на 4% за прошлый год. А ТОП-50 – более 90% рынка.

— Соответственно, при условии, что в качестве застройщиков в Новосибирске действуют более 170 компаний, «естественный падежь» не то что 30%, а даже половины из них, будет просто не заметен для рынка в целом, — говорит Максим Марков.

Основным критерием рейтинга устойчивости застройщиков Новосибирска, который аналитическая служба Группы компаний «ЁЛКА девелопмент» делает совместно с независимым аналитиком Сергеем Николаевым, является соотнесение темпов и объемов строительства и продаж. То есть, в так называемой «зеленой зоне» рейтинга находятся только компании, чья расчетная выручка покрывает расчетные затраты на строительство. При этом, учитывается не вся история компании, а только ее результативность в период последних 12-ти месяцев.

В Новосибирской области разработают региональные критерии для застройщиков для получения небанковского финансирования

«То, что сейчас будет происходить в отрасли, — это квест не для слабонервных»

По подсчетам аналитиков, безусловный лидер рейтинга (по состоянию на январь 2019 года) — компания «ВИРА-Строй». Второе место делят «Брусника-Сибакадемстрой» и «Стрижи». На третьем месте рейтинга — «Концерн Сибирь», «Первый Строительный Фонд», «Энергомонтаж» и «КПД-Газстрой». Замыкает десятку лидеров группа компаний «СибМонтажСпецСтрой», «Сибирьинвест» и «КраснообскМонтажСпецстрой».

— Эта десятка, как и все застройщики находящиеся в «зеленой зоне» Рейтинга, а их на сегодняшний день ровно 80, имеют самые высокие шансы на получение проектного финансирования для своих будущих проектов, — резюмирует Максим Марков.

Фото: пресс-службы Российской гильдии управляющих и девелоперов

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