150 предпринимателей прошли обучение в региональной Школе гастрономического бизнеса

Образовательный проект организован центром «Мой бизнес» при поддержке минпромторга Новосибирской области, Федерации рестораторов и отельеров Сибири и регионального отделения «Опора России».

— Реализация образовательной программы «Школа гастрономического бизнеса» уже не первый год повышает уровень образования начинающих предпринимателей в сфере ресторанного бизнеса, способствует развитию здоровой конкуренции и повышению качества продукции и услуг на рынке. От лица организаторов выражаю уверенность в том, что несмотря на онлайн-формат некоторых занятий, участники смогли почерпнуть важное для своего бизнеса, ― подчеркивает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

В проекте приняли участие 150 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Они стали слушателями более 50 часов лекций от практиков в разных областях знаний и практических занятий от действующих рестораторов города Новосибирска. Занятия охватили наиболее актуальные темы для рынка общественного питания — экономика ресторана, продвижение услуг, государственная и региональная поддержка бизнеса, партнёрство с торговыми центрами и инвесторами.

Занятия проходили на базе центра «Мой бизнес», а также на площадках ТРЦ «МЕГА» и «Гастроинкубатор». Практикоориентированные воркшопы и встречи с рестораторами, экскурсии организовывались при соблюдении всех необходимых санитарных мер. В качестве экспертов проекта выступили эксперты сферы гостеприимства (сеть «Чашка кофе», лофт-парк «Подземка»), шеф-повар, бизнес-тренеры и другие специалисты.

По окончании обучения участники программы защитили собственные проекты и получили именные сертификаты о прохождении обучения.

Фото предоставлено организаторами