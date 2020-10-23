В одной из школ Новосибирска создали современную площадку для развития детей

В прошлом году эта школа вошла в список самых проблемных, по версии Министерства образования Новосибирской области. С тех пор в учебном заведении поменялся директор, обновился преподавательский состав, заменили парты, сделали ремонт в актовом зале. И новый скейт-парк стал продолжением реорганизации школьного пространства.

На месте построенной площадки была расположена поляна, заросшая кустарниками, с серой будкой посредине. Сейчас это место полностью преобразилось: красочная асфальтированная площадка с ярким арт-объектом и рампами для скейтбордов, роликов и самокатов. На будке выполнили граффити с портретами Альберта Эйнштейна, Юрия Гагарина и Сальвадора Дали, а также вольной интерпретацией на тему «Моны Лизы».

— Скейтбординг помогает подросткам преодолеть страх, развивать терпение, а изображение данных героев поможет быть уверенным в своих силах и продвигаться вперед к высоким достижениям. Мы уверены, что среда, в которой растет ребенок, влияет на развитие и формирование личности, — рассказала о задумке проекта руководитель отдела маркетинга города-парка «Ясный берег» Галина Панарина.

Дизайн-проект, финансирование и реализацию площадки взял на себя застройщик соседних домов города-парка «Ясный берег» — «АКВА СИТИ».

— В настоящий момент мы проектируем новую «ЯШколу», которая будет воспитывать новое поколение. Но дети наших жителей уже ходят в школу по месту жительства, и нам действительно важно, как выглядит местная школа, — отмечает Галина Панарина.

Стоимость проекта составила 1,5 миллиона рублей.

Официальное открытие площадки состоялось 19 октября в 14.00 по адресу ​Чулымская 2-я, 111. При участии члена совета директоров АКВА СИТИ Мартыненкова Владимира Яковлевича, депутата Савельева Александра Геннадьевича и Федерации Скейтбординга Новосибирской Области.

Фото предоставлено пресс-службой компании