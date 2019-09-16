16 ноября в Новосибирске пройдет конференция NSK STARTUP DAY

16 ноября в Новосибирске пройдет ежегодная крупнейшая конференция для стартапов в Сибири NSK STAPTUP DAY, сообщили в пресс-службе ФРИИ.

В этом году организаторы мероприятия подготовили спикеров с интересным контентом и собственным опытом запусков проектов со всей России; корпоративных партнеров, которые в поиске проектов из Сибири для запусков пилотов; работу с экспертами над проектами — поиск точек роста; большой нетворкинг; after-party — личное общение с инвесторами, спикерами, экспертами и единомышленниками в теплой и уютной атмосфере, а также питчи стартапов или презентации проектов (только 1 минута качественно презентовать свой проект перед инвесторами и городским деловым сообществом)

Мероприятие состоится 16 ноября по адресу: ул Депутатская 46, Ситицентр бар ПОТОК

Вход свободный. Регистрация обязательна.

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами