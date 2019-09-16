Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Kuzina как часть ландшафта

Сеть Kuzina переформатировала в кондитерскую свою бывшую производственную площадку, сделав это в прогрессивном архитектурном формате, нетипичном для окраин.
  • 16/09/2019, 12:13
Автор: Игорь Смольников
Kuzina как часть ландшафта
До недавних пор сферой приложения концепта cityspace в Новосибирске служили именно уголки центра.

Сеть кондитерских Kuzina пополнилась новой площадкой на улице Забалуева и аранжировала это место в манере, типичной для «центрового» общепита — в концепте cityspace. Суть cityspace — мягкая интеграция территории примыкания в функциональное и эстетическое пространство кафе или ресторана. Улица за порогом заведения как бы продолжает собой зал заведения — в проработке cityspace особое внимание уделяется малым архитектурным формам для сидячего отдыха. Место как бы позволяет «досидеть в заведении» со стаканчиком кофе или десертом, физически находясь за его порогом.

При этом cityspace не является и ресторанным «летником» в его традиционном понимании — это не веранда, не легкая пристройка к заведению, а именно автономное городское пространство. То есть уличная среда, не покрытая навесом, не огражденная решетками или балюстрадой. В общем, часть улицы. Тем не менее это уже не «просто улица», а «зона влияния». Пространство, где аура кафе непринужденно продолжает себя.

Cityspace — популярный формат благоустройства в демократично-молодежной сфере общепита — для кофеен, крафтовых баров, авторских бургерных, гастро-пабов.

Немало образцов жанра можно заметить в центре Новосибирска, в его променадном ядре, а в московском общепите такая аранжировка среды примыкания и вовсе must have. Это теперь одна из примет-архетипов «собянинской» Москвы.

Хипстерская уютность «собянинского» стрит-дизайна обеспечила всероссийскую тиражную популярность многим его приметам. Cityspace в этой обойме —  один из самых ходовых концептов. Любят его комплексность воздействия: за эффективность для бренда-инициатора (это сразу «плюс много» к имиджу заведения) и за ненавязчивый флер столичности («плюс много» к образу улицы, на которой стоит заведение с такой аранжировкой).

До недавних пор сферой приложения концепта cityspace в Новосибирске служили именно уголки центра. Места, в которых и так, в общем-то, неплохо. А проект, воплощенный кондитерской  Kuzina, — это радикальный «прорыв за периметр». Улица Забалуева — это не центр, это очень далеко от центра. Окраина в чистом виде.

По большому счету это полная прокачка места, глобальная реконструкция. Ибо помещение, получившее свое cityspace, и кондитерской-то изначально не было. Это часть промышленной инфраструктуры сети Kuzina — ее цех. В этой роли помещение действовало десять лет, до 2016 года — до тех пор, пока в структуре растущей компании не появились более просторные производственные площади.

До 2018-го место «стояло на паузе» — пока Kuzina в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса не получила право на выкуп здания. После капитального ремонта помещение заняли новая кондитерская сети и супермаркет «Ярче!». «Ярче!» обладает хорошей концептуально-образной сочетаемостью с идеей Kuzina, так что визуальный комплекс получился весьма цельным.

От этого ядра и началась развертка cityspace: асфальтированная парковка вдоль проезжей части, выложены пешеходные дорожки, засажен газон, установлены клумбы, оборудованы лавочки и урны, установлено освещение, обустроена велопарковка. Общие инвестиции в ремонт здания и благоустройство составили более 5 млн рублей.

— Пространство было оформлено таким образом, чтобы кондитерская Kuzina и популярный ритейл-оператор «Ярче!» органично вписались в обновленный городской ландшафт, а жители района приобрели не просто место для совершения покупок, но и уютный сквер для отдыха, — резюмировала Евгения Головкова, управляющий партнер сети. — Нам важно создавать и поддерживать атмосферу не только внутри, но и за пределами кондитерских. Это отлично совпало с приоритетами администрации Ленинского района, заинтересованной в реновации этой территории, в повышении ее статуса. Проект был оперативно согласован всеми департаментами администрации, мы ощутили не просто внимание к своей идее, а именно дух творческого взаимодействия.

Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2003 году в Новосибирске. Основатель  — американец Эрик Шогрен (New York Pizza). В 2015-м компания вышла на московский рынок. А через 3 года открыла первую точку в США. Сейчас сеть насчитывает 55 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске, Москве и Миннеаполисе (США). Kuzina работает на перспективном рынке, развивая сегмент кондитерских. Стратегия развития компании подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, магазин в торговом центре, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.

Фото предоставлено пресс-службой сети кондитерских Kuzina

Популярное с сайта

Бизнес не готов принять четырехдневную рабочую неделю

Бизнес не готов принять четырехдневную рабочую неделю

16/09/2019, 10:38
Основным недостатком перехода 48% работодателей считают снижение зарплаты сотрудников.

Бенгальские тигры и таксы, танцующие джаз, — в новосибирском цирке стартовало «Белое шоу»

16/09/2019, 08:00
Для цирковой артистки в четвертом поколении, дрессировщицы тигров Алисы Нестеровой манеж — это то место, где человек и дикое животное встречаются как коллеги.
Профессиональные «забиратели» детей из школы и детсадов стали популярнее

Профессиональные «забиратели» детей из школы и детсадов стали популярнее

14/09/2019, 08:44
В Новосибирске данная услуга стоит в среднем 330 рублей в час.

Актуальный разговор

Потребности как непрофильные проекты

Все материалы
Новости

Лже-перевозчики похитили у предпринимателей имущество на сумму почти 12 млн рублей

16/09/2019, 13:37

Новосибирские научные центры примут участие в создании геномных центров

16/09/2019, 12:56

16 ноября в Новосибирске пройдет конференция NSK STARTUP DAY

16/09/2019, 12:17

«Экология–Новосибирск» заинтересовалась кофе

16/09/2019, 12:05

Новосибирская область в лидерах по страхованию имущества

16/09/2019, 11:04

Бизнес не готов принять четырехдневную рабочую неделю

16/09/2019, 10:38

Бенгальские тигры и таксы, танцующие джаз, — в новосибирском цирке стартовало «Белое шоу»

16/09/2019, 08:00

Профессиональные «забиратели» детей из школы и детсадов стали популярнее

14/09/2019, 08:44

В Новосибирске открывается центр фехтования Станислава Позднякова

13/09/2019, 16:46

Как сбалансировать программу капремонта?

13/09/2019, 16:41

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска