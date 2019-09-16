Kuzina как часть ландшафта

Сеть кондитерских Kuzina пополнилась новой площадкой на улице Забалуева и аранжировала это место в манере, типичной для «центрового» общепита — в концепте cityspace. Суть cityspace — мягкая интеграция территории примыкания в функциональное и эстетическое пространство кафе или ресторана. Улица за порогом заведения как бы продолжает собой зал заведения — в проработке cityspace особое внимание уделяется малым архитектурным формам для сидячего отдыха. Место как бы позволяет «досидеть в заведении» со стаканчиком кофе или десертом, физически находясь за его порогом.

При этом cityspace не является и ресторанным «летником» в его традиционном понимании — это не веранда, не легкая пристройка к заведению, а именно автономное городское пространство. То есть уличная среда, не покрытая навесом, не огражденная решетками или балюстрадой. В общем, часть улицы. Тем не менее это уже не «просто улица», а «зона влияния». Пространство, где аура кафе непринужденно продолжает себя.

Cityspace — популярный формат благоустройства в демократично-молодежной сфере общепита — для кофеен, крафтовых баров, авторских бургерных, гастро-пабов.

Немало образцов жанра можно заметить в центре Новосибирска, в его променадном ядре, а в московском общепите такая аранжировка среды примыкания и вовсе must have. Это теперь одна из примет-архетипов «собянинской» Москвы.

Хипстерская уютность «собянинского» стрит-дизайна обеспечила всероссийскую тиражную популярность многим его приметам. Cityspace в этой обойме — один из самых ходовых концептов. Любят его комплексность воздействия: за эффективность для бренда-инициатора (это сразу «плюс много» к имиджу заведения) и за ненавязчивый флер столичности («плюс много» к образу улицы, на которой стоит заведение с такой аранжировкой).

До недавних пор сферой приложения концепта cityspace в Новосибирске служили именно уголки центра. Места, в которых и так, в общем-то, неплохо. А проект, воплощенный кондитерской Kuzina, — это радикальный «прорыв за периметр». Улица Забалуева — это не центр, это очень далеко от центра. Окраина в чистом виде.

По большому счету это полная прокачка места, глобальная реконструкция. Ибо помещение, получившее свое cityspace, и кондитерской-то изначально не было. Это часть промышленной инфраструктуры сети Kuzina — ее цех. В этой роли помещение действовало десять лет, до 2016 года — до тех пор, пока в структуре растущей компании не появились более просторные производственные площади.

До 2018-го место «стояло на паузе» — пока Kuzina в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса не получила право на выкуп здания. После капитального ремонта помещение заняли новая кондитерская сети и супермаркет «Ярче!». «Ярче!» обладает хорошей концептуально-образной сочетаемостью с идеей Kuzina, так что визуальный комплекс получился весьма цельным.

От этого ядра и началась развертка cityspace: асфальтированная парковка вдоль проезжей части, выложены пешеходные дорожки, засажен газон, установлены клумбы, оборудованы лавочки и урны, установлено освещение, обустроена велопарковка. Общие инвестиции в ремонт здания и благоустройство составили более 5 млн рублей.

— Пространство было оформлено таким образом, чтобы кондитерская Kuzina и популярный ритейл-оператор «Ярче!» органично вписались в обновленный городской ландшафт, а жители района приобрели не просто место для совершения покупок, но и уютный сквер для отдыха, — резюмировала Евгения Головкова, управляющий партнер сети. — Нам важно создавать и поддерживать атмосферу не только внутри, но и за пределами кондитерских. Это отлично совпало с приоритетами администрации Ленинского района, заинтересованной в реновации этой территории, в повышении ее статуса. Проект был оперативно согласован всеми департаментами администрации, мы ощутили не просто внимание к своей идее, а именно дух творческого взаимодействия.

Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2003 году в Новосибирске. Основатель — американец Эрик Шогрен (New York Pizza). В 2015-м компания вышла на московский рынок. А через 3 года открыла первую точку в США. Сейчас сеть насчитывает 55 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске, Москве и Миннеаполисе (США). Kuzina работает на перспективном рынке, развивая сегмент кондитерских. Стратегия развития компании подразумевает 3 основных формата: магазин у дома, магазин в торговом центре, а также корнер в БЦ, транспортном хабе и ВУЗе. Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.

Фото предоставлено пресс-службой сети кондитерских Kuzina