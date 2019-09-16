Новосибирские научные центры примут участие в создании геномных центров

— Создание центров направлено на комплексное решение задач, определенных указом президента Российской Федерации «О развитии генетических технологий в Российской Федерации» — обеспечение разработки биологических препаратов, диагностических систем и иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, биотехнологий для сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствование мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций биологического характера и осуществлению контроля в этой области, — отметила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Отмечается, что в рамках реализации национального проекта «Наука» к 2024 году планируется создать 16 научных центров мирового уровня, в том числе не менее трех центров геномных исследований мирового уровня. Объем финансового обеспечения создания и поддержки центров геномных исследований на период 2019-2024 годов. из федерального бюджета составит 11,2 млрд. рублей, из них 1,3 млрд. руб. в 2019 году.

На заседании Совета по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий были определены три консорциума, которые обеспечат работу по четырем направлениям Программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

В частности, по направлению «Биобезопасность и обеспечение технологической независимости» победителем выбран «Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости», в рамках которого деятельность будут осуществлять Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.

По направлениям «Генетические технологии для развития сельского хозяйства» и «Генетические технологии для промышленной микробиологии» — «Курчатовский геномный центр», в котором будут осуществлять исследования ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, Института молекулярной генетики Российской академии наук, национального исследовательского университета «Московский физико-технический институт», Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Государственного научно-исследовательского института генетики и селекции промышленных микроорганизмов НИЦ «Курчатовский институт» и Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН.

По направлению «Генетические технологии для медицины» — «Центр высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины», объединивший Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук, Институт биологии гена Российской академии наук, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России.

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