17-летней Вике требуется реабилитация после позвоночно-спинномозговой травмы

Два года Вика и ее семья попали в автоаварию, их машина перевернулась. Девочка вылетела из нее и получила тяжелые травмы: ушиб легкого, сотрясение головного мозга и перелом позвонков.
— Дочку срочно прооперировали, заменили два позвонка металлоконструкцией. Выписали в лежачем состоянии, двигаться она не могла. С помощью родственников и благотворителей мы начали реабилитацию в клиниках. Постепенно Вика окрепла, научилась сидеть, пересаживаться с кресла на кровать, стоять в вертикализаторе, одеваться. В целом стала самостоятельнее в быту, недавно даже начала заниматься паратеннисом, — рассказывает мама Вики Кристина Руденко.
По словам врачей, у Вики серьезные последствия позвоночно-спинномозговой травмы.
— После лечения в нашем центре у девочки отмечается положительная динамика, она научилась стоять с опорой на ходунки и удерживать положение на четвереньках, стала самостоятельнее в быту. Реабилитацию необходимо продолжить. Мы будем и дальше работать над укреплением мышц тела и рук, чтобы Вика смогла сидеть без опоры и вставать, также будем развивать навыки самообслуживания, — говорит Олег Прорвич,
невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» (д. Райки, Московская область).
По данным Русфонда, стоимость курса реабилитации составляет 594 825 рублей. Семья Вики не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Стоимость лечения для нашей семьи неподъемна, у нас две дочки. Помогите, пожалуйста! — просит Кристина.
Помочь Вике можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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