Дом за 160 млн рублей продали в Новосибирской области в 2024 году

В 2024 году самой дорогой сделкой купли-продажи недвижимости в Новосибирске стал жилой дом, расположенный в Заельцовском районе. Он был продан за 160 млн рублей. За самую дорогую квартиру площадью 244 кв. метра покупатель заплатил 70 млн рублей. Об этом сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Стоит отметить, что на рынке недвижимости Заельцовского района всегда была «высокая стоимость». В 2023 году самыми дорогими сделками также стали объекты недвижимости в этом районе — жилой дом и квартира были проданы за 100 млн и 46 млн рублей соответственно.

Светлана Рягузова добавила, что самая большая квартира, проданная в 2024 году, имеет площадь 408 кв. метров и находится она в городе Обь.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске нашли новостройки с квартирами дороже 50 млн рублей.