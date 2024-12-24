Защитник «Сибири» получил серьезную травму на матче

Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Фёдор Гордеев получил серьёзную травму во время матча против «Адмирала». Главный тренер команды Вадим Епанчинцев подтвердил, что восстановление Фёдора займёт продолжительное время.
— По предварительным данным, у Гордеева диагностирован разрыв мениска, однако точный диагноз будет известен позже, когда спадет отек, — рассказали в пресс-служба хоккейного клуба.
Тренерский штаб клуба уже начал обсуждать возможные варианты замены игрока на ближайшие матчи.
Инцидент, о котором идет речь, произошёл 23 декабря во время матча КХЛ между «Сибирью» и «Адмиралом» на арене в Новосибирске. Несмотря на потерю ключевого защитника, команда смогла одержать победу со счётом 4:2.
Ранее редакция сообщала о том, что на Неделю звезд хоккея в Новосибирской области ищут волонтеров. Всего требуется более ста человек.
Источник фото: пресс-службы ХК Сибирь.
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