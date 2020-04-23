17 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на 11 утра 23 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

— Из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. У остальных в эпиданамнезе контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно, — уточнили в штабе.

Количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня — 168, из них 8 детей. 23 человека выздоровели, четверо скончались.

В детскую больницу №3 госпитализировано 49 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 304, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.

Фото с сайта оперативного штаба